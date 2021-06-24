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Джон Макафи умер. Или убит? Мария Захарова о "тайне резонансной смерти"

24 июня 2021, 12:25  •  30 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова высказалась о "тайне резонансной смерти" Джона Макафи. По официальной версии, он свёл счёты с жизнью, однако ранее он предупреждал, что в случае самоубийства следует понимать, что сам он не примет такого решения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном телеграм-канале высказалась о смерти бизнесмена Джона Макафи и расследовании цепочки загадочных происшествий. Макафи, напомним, находился в испанской тюрьме, в Каталонии. Он свёл счёты с жизнью спустя день после того, как стало известно, что экстрадиция в США всё же может состояться. Судили Макафи по делу о неуплате налогов, отмыванию денег через криптосхемы.
Как напоминает Мария Захарова, несколько месяцев тому назад Джон Макафи написал в Twitter:
"Я доволен. У меня есть друзья. Еда хорошая. Всё хорошо. Знайте, что если я повешусь, как Эпштейн, это будет не моя вина".
Сегодня пришли трагические вести. Как отмечает Мария Захарова, Макафи сыграл на том, что "Лабораторию Касперского" в США обвинили в передаче секретных данных правительству России. Несмотря на то что доказательства представлены не были, для американского игрока это стало поводом для рекламной кампании:
"Сигнал от бизнеса был дан чёткий: прогнали русских - и правильно, пользуйтесь американским. Как это либерально, не правда ли? - пишет Мария Захарова, добавляя: - Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет".

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