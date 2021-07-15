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Джон Керри и его лисий хвост
15 июля 2021, 20:40 • 185 • Аналитика
С каким обманом приехал в Россию мужчина приятный во всех отношениях?
Провластные СМИ благостно откликаются на визит спецпредставителя президента США Джона Керри. Это редкий американец из политической элиты Америки, который не токсичен в России. Который умеет находить «язык понимания» с русскими. С которым мило общается Сергей Лавров.
Однако нашим дипломатам нужно быть бдительными. Это дипломатическая хитрость США. Как является разводкой вся их челночная дипломатия. Там побывал, наобещал; там побывал припугнул тем, у кого был раньше; затем побывал там, где можно свести первого со вторым за счет третьего. А потом потребовать со всех оплату – т.е. политических и экономических уступок. Так поступал мужчина приятный во всех отношениях Киссинджер, которого с радостью привечали в Советском Союзе, а потом СССР шло на дипломатические уступки. Так поступает и Керри, повиляет лисьем хвостиком и смахнет со стола переговоров выгодный для США договор. Перед нами он побывал в нескольких знаковых для США странах.
Керри приехал, чтобы прощупать отношение России к сдерживанию экономики ради климата. На сегодня это центральная глобалистская и геополитическая идея, через которую транснациональные корпорации и теневое мировое правительство, вступив в шестой технологический уклад, хотят еще больше подчинить себе суверенные страны и их экономический потенциал. Обман очевиден: раз вы против изменения климата – сворачивайте экономику, добычу и производство энергоресурсов. А компы и гайджеты мы вам продадим подешевке.
Вот бы здесь нам не прогадать, заискивая с американским посланцем. Принять по-русски и послать по-русски.
Колокол России
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