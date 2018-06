Джон Болтон, ястреб мира • 53 • Аналитика







Да, ястреб Болтон прилетел и принёс весточку от президента Дональда Трампа. В данном случае это почтовый ястреб, и это всё, что можно о нём сказать. А вот сам факт его прилёта говорит об очень серьёзных вещах, которые упоминаются, но тонут в хоре восторгов по поводу окраса оперения ястреба и его знаменитых усов. Эксперт Сатановский справедливо заметил, что сам процесс встречи в верхах Трампа и Путина затмевает разум многим нашим специалистам, так что и сорока лет будет мало водить их по пустыне.





Заметим, Москва и лично Владимир Путин всегда держали открытой дверь для этой встречи, хотя иногда это было очень трудно, многие патриотические комментаторы настаивали, что Москве пора хлопнуть наконец этой дверью и сказать всё, что давно пора сказать нашим западным… коллегам. Но, похоже, Путин и его советники имеют опыт хождения по пустыне. Они держали позицию, о которой сам Путин сказал: не уверен – не обгоняй.



И вот президент США Дональд Трамп входит в давно открытую Москвой дверь, и что это значит? Трамп разрушает глобальную политику изоляции России Западом – это будет иметь громадные последствия для мировой политики, даже сама по себе встреча в верхах Путин — Трамп, если не удастся восстановить «полноформатные отношения» с США, о которых Путин говорил с Болтоном.



Уже подготовка к этой встрече привела к кризису коллективного Запада, причём неожиданно выяснилось, что противниками улучшения отношений между Западом и Россией являются вроде бы более близкие нам европейцы, наши почти «друзья» вроде канцлера Меркель, которая якобы находилась под большим давлением из-за океана. Давление исчезло, и выяснилось, что не только Лондон, но и Берлин, и ещё многие западные столицы на деле более антироссийские, чем американские ястребы. Это показали истерические нападки Меркель и компании на Трампа в Канаде на G7. Почему? Трамп сказал в Канаде о готовящейся встрече с Путиным.



Это значит, что Трамп сознательно (иначе здесь быть не может) разрушает всю политику Запада, идущую ещё от Барака Обамы, включающую неонацистский госпереворот в Киеве, трагедию малайзийского «Боинга», допинговую аферу и прочее, кончая «отравлением Скрипалей». Всю эту политику Запада Трамп сдаёт в утиль. Он не выступает против неё, но он её обессмысливает. Далее она разрушится под своей тяжестью. Как? Джон Болтон сказал об этом, отвечая на вопрос о Крыме: это не наша тема.



Обрушение долговременной политической стратегии сродни проигрышу крупного сражения: оно будет иметь много болезненных больших и малых, самых неожиданных последствий для обрушившейся стороны. Станет ясно, who is who во многих до этого тёмных вопросах. Это большой подарок Трампа Путину и России, так что какой-то ответный жест Владимира Владимировича очень возможен. Трамп уже продемонстрировал Путину всё двуличие Европы, и он не может не сделать из этого выводы.



Обрушение глобалистской и неоконовской политики Трампом вызвало истерику европейских глобалистов и неоконов, в числе которых оказалась и канцлер Германии Меркель. Выяснилось, что канцлер Меркель является одной из главных ненавистников России после ухода со сцены Барака Обамы и Хиллари Клинтон.



«И вот этой даме Россия собирается продолжать поставки дешёвого трубопроводного газа?» — спросит Трамп Путина при личной встрече. Этот вопрос может и не прозвучать вслух, но Трамп уже поставил его в повестку дня самим фактом улучшения российско-американских отношений. Казалось бы, снижение их напряжённости не может вызывать неудовольствия в Берлине, строящем «Северный поток 2» с Россией, однако именно официальный Берлин, даже не Лондон, идёт в авангарде противостояния политике разрядки Трампа. Большая игра среди айсбергов: новый уровень



Кстати, начавшиеся внутриполитические трудности Ангелы Меркель, в том числе с ближайшим партнёром по правящей коалиции ХДС/ХСС Хорстом Зеехофером, «понимающим Путина», могут иметь и канадскую подоплёку. Германо-российские отношения в результате последних перипетий лежат в руинах. Политика Лондона с «отравлением Скрипалей» также в полном тупике. Таким образом, под ударом оказались правительства и Ангелы Меркель, и Терезы Мей, что грозит политическим землетрясением всей Европе. На саммите ЕС Меркель опять заявляет свою антироссийскую политику, но что ещё ей остаётся делать, как не хорошую мину лица при очень плохой игре?



С американской стороны, Трамп говорит встречей с Путиным о том, что он одержал победу над своими противниками неоконами в Америке. Осталась на виду крикливая медиагруппировка неоконов в СМИ, но их демагогия уже не опасна Трампу и его сторонникам. Интересно, что наши эксперты-американисты ориентируются в своих оценках именно на эту группировку неоконов во главе с CNN, словно они родственные души, и переживают за их неудачи. Мы об этом не переживаем и не будем излишне осторожны: Трамп нанесёт очередное поражение неоконам-демократам на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года.



Что касается прилёта ястреба Болтона в Москву, то тут можно сказать, что честный враг Болтон много лучше, чем лживый друг вроде Меркель. Болтон — старый консерватор и давнишний враг неоконов и глобалистов, поддерживал Трампа в его предвыборной кампании, и можно только удивляться, что он с таким опозданием попал в его команду.



Но после этого Трамп не может позволить себе никаких уступок Путину на предстоящей встрече. Ради Бога! После такого подарка какие ещё могут быть уступки? Автор: Виктор Каменев

