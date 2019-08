Джон Болтон сформировал правительство Украины?

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон совершает свое восточноевропейское турне по целому ряду стран. Сначала побывал в Киеве, в четверг едет в Белоруссию и Молдавию, затем – в Польшу. Сами понимаете, национальная безопасность США требует посещения не Мексики там какой-нибудь или Уругвая с Парагваем, которые под боком, а вояжа через океаны, за многие тысячи километров. Именно там обычно возникают угрозы США.

Многие эксперты утверждают, что главной целью Болтона является прекращение сотрудничества местных правительств с Китаем. Мол, Киев продал контрольный пакет корпорации «Мотор Сич», на двигателях которой летают вертолеты в 120 странах мира, и теперь КНР могут воспользоваться технологиями, чтобы наладить у себя производство авиадвигателей, что не в интересах США. А братья-белорусы, мол, набирают в Китае кредитов с жаждой запойного пьяницы похмельным утром, и собираются поставлять в КНР минеральные удобрения, которые будут производить на их территории китайские компании. И это, мол, тоже не нравится Вашингтону, который болезненно реагирует на сокращение своего продовольственного экспорта в Поднебесную. А в Молдове китайские компании намерены строить автобаны общей стоимостью строительства в 400 миллионов долларов.

При этом, естественно, США идут своим путем. Они, могли бы, например, сами купить «Мотор Сич», и в Киеве все руководство Украины бросилось бы отплясывать гопака под стилизованное в стиле рэп исполнение гимна (чтобы американцам было еще приятней, поскольку рэп – это производное их современной культуры). Но зачем им тратить деньги, когда они могут цыкнуть зубом, не тратя взамен ни цента. «Не потерплю!» и «Разорю!» гораздо чаще используются для проведения американской внешней политики на постсоветском пространстве (в отличие от многих других), чем «куплю». Подкупают они более дешевый товар, местных политиков, лидеров мнений, ньюсмейкеров. На круг выходит не на один порядок дешевле, чем инвестировать в страну. А результат для США достигается тот же.

Однако, если задачами Болтона в других странах может действительно быть цель укоротить китайские аппетиты, то на Украине им была решена гораздо более важная задача. При Трампе Украина вроде бы выпала из фокуса внимания Вашингтона. Это команда прежнего хозяина Белого дома не вылезала из Незалежной. А тот же Болтон последний раз прилетал в Киев еще до избрания Зеленского. Да и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер чаще дает свои советы украинскому руководству из-за океана, чем пребывая в Киеве. В заочном, так сказать, режиме. Но сейчас наступил очень ответственный момент. На Украине приступает к работе новый состав парламента и в ближайшие дни будет утверждаться новый Кабинет Министров. И Болтон тут как тут.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор возложили венки к мемориалу погибшим на Донбассе бойцам ВСУ.Фото: REUTERS

Причем, никто особенно ничего не скрывает. Советник Трампа по нацбезопасности провел встречу с нынешним и.о. главы СБУ, побывал на рандеву с руководством СНБО, одобрил смену и новую кандидатуру на пост Генерального прокурора Украины. Причем, с претендентом на последнее место, нынешним замглавы офиса президента Украины (аналог нашей АП) Русланом Рябошапкой тоже встретился лично, после чего объявил, что у этого кандидата на пост главного борца с коррупцией на Украине есть отличные шансы понравиться генпрокурору США Уильяму Барру.

Но и это все было второстепенно, хоть и достаточно важно. Особенно, если учесть, что команда Трампа ждет от украинской прокуратуры компромат о связях украинских правоохранителей с командой Хиллари Клинтон на прошлых выборах президента США, чтобы утюжить им демократов по полной на выборах предстоящих.

Главное заключается в том, что Болтон встретился и с самим Зеленским, и с большой степенью уверенности можно говорить, что его слово имело решающее значение на этих консультациях по составу нового правительства Украины. О том, что такие консультации были, проболтался сам Болтон, для которого выдача руководящих указаний сателлитам США в порядке вещей.

- Для меня был интересным тот факт, что президент Зеленский, некоторые его коллеги представили план реформирования относительно законодательства, которое планируют внести на рассмотрение Верховной рады, план утверждения нового Кабинета министров, - заявил он на брифинге, который состоялся в эту среду по итогам встречи с президентом Украины. Полагаю, вопрос о том, кто по-настоящему формировал новое правительство, кроме Коломойского, можно считать закрытым. Глава государства консультируется и ждет одобрения по утверждению своей команды для руководства страной от заезжего импресарио. И вряд ли кто сомневается, что насквозь «прозеленская» ВРУ все эти кандидатуры on the recommendation of the United States утвердит.

Что там говорят на Украине про свой переворот в феврале 2014-го. Как называют? Вспомнил – революцией гидности на майдане Незалежности. В переводе на русский – революция достоинства на площади Независимости.

Яка незалежність, така і гідність. Думаю, последнее предложение в переводе не нуждается.

