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Джон Болтон озвучил "ультиматум" Путину для встречи с Трампом
13 декабря 2018, 21:09 • 252 • Политика
Советник американского лидера Джон Болтон фактически ультимативно заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна до того момента, как Россия не вернет Киеву задержанных украинских моряков.
Россия должна вернуть Украине задержанных моряков. С таким "ультиматумом" выступил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
По его словам, в противном случае встреча президентов РФ и США невозможна.
Болтон заявил, что не видит в обозримом будущем обстоятельств, "при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены", передает ТАСС.
Отметим, что именно с этим мотивом ранее амеркианский президент Дональд Трамп отменил ранее встречу с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.
Как сообщалось ранее, такое решение Трамп принял после ознакомление с докладом по поводу провокации украинской стороны в Керченском проливе. На странице в Twitter Трамп заявил, что с нетерпением ожидает переговоров с Путиным, как только конфликтная ситуация разрешится.
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