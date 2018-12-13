Джон Болтон озвучил "ультиматум" Путину для встречи с Трампом

Советник американского лидера Джон Болтон фактически ультимативно заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна до того момента, как Россия не вернет Киеву задержанных украинских моряков.

Россия должна вернуть Украине задержанных моряков. С таким "ультиматумом" выступил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, в противном случае встреча президентов РФ и США невозможна.

Болтон заявил, что не видит в обозримом будущем обстоятельств, "при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены", передает ТАСС.

Отметим, что именно с этим мотивом ранее амеркианский президент Дональд Трамп отменил ранее встречу с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как сообщалось ранее, такое решение Трамп принял после ознакомление с докладом по поводу провокации украинской стороны в Керченском проливе. На странице в Twitter Трамп заявил, что с нетерпением ожидает переговоров с Путиным, как только конфликтная ситуация разрешится.