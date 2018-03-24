Джон Болтон – неокон и ястреб войны

К портрету нового советника президента США по национальной безопасности

На прошлой неделе в Белом доме произошла очередная перестановка. Трёхзвездочный генерал Герберт Макмастер, занимавший пост советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности и ранее сменивший другого отставного генерала Майкла Флинна, обвинённого в «связях с Россией», был отправлен в отставку. Его место занял дипломат с многолетним стажем Джон Болтон. Он приступит к своим обязанностям 9 апреля.

Слухи о новом назначении Болтона распространились раньше, очевидцы часто видели его в марте в Белом доме. Би-Би-Си называет его ястребом эпохи Джорджа Буша-младшего и неоконом на стероидах. Сын пожарного и выпускник Йельского университета, он работал в президентских администрациях Рейгана, Буша-старшего и Буша-младшего. Известен консервативными взглядами во внутренней политике и агрессивностью во внешней.

Во время работы Болтона в Госдепартаменте США заместителем секретаря по контролю над вооружениями он пытался добиться отстранения от работы двух аналитиков из разведсообщества, которые были не согласны с ним в оценках по поводу наличия в Ираке оружия массового поражения и даже интриговал против своего шефа Колина Пауэлла. Считается, что именно Болтон окончательно убедил президента Буша в необходимости бомбардировки и последующей оккупации Ирака. Буш отблагодарил ему тем, что в 2005 г. назначил на пост посла США в ООН, хотя петицию против этого назначения подписали более ста американских дипломатов.

У Болтона есть привычка пренебрежительно отзываться об ООН. В феврале 1994 г. он сказал: «Организации Объединенных Наций нет. Существует международное сообщество, которое иногда может возглавлять единственная реальная сила, оставшаяся в мире, и это Соединенные Штаты, если это соответствует нашим интересам, и когда мы можем заставить других идти вперед». Своё полное пренебрежение международным правом он высказывал и по другим поводам. В 90-х гг. он неоднократно агитировал за выход США из ООН, а в декабре 2017 г. призвал перестать платить взносы в эту организацию.

Болтон эффективен как практик. В 2013 г. он создал Super PAC (Комитет политического действия) и собрал более 11 миллионов долларов для поддержки республиканских кандидатов. Центр общественной интеграции выявил, что Комитет Болтона заплатил Cambridge Analytica, замешанной в скандале о незаконном доступе к данным пользователей Facebook, более миллиона долларов за анализ данных избирателей и таргетированную рекламу. Однако никто в США не стал проводить расследований о вмешательстве в избирательный процесс частной организации Джона Болтона.

В марте 2015 г. Болтон опубликовал в "Нью-Йорк Таймс" статью под провокационным заголовком «Чтобы остановить создание иранской бомбы, нужно разбомбить Иран» (To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran). Ссылаясь на некие данные разведки, он писал в этой статье, что Тегеран продолжает разработки ядерного оружия, а это может привести к ответной реакции Саудовской Аравии, Египта и Турции – они тоже захотят обзавестись таким оружием. При этом Болтон заявлял, что ядерного оружие, которым обладает Израиль, не приводит к гонке вооружений: мол, Израиль имеет ядерный арсенал исключительно для сдерживания. Отсюда вытекали предложения Болтона нанести удары по всей ядерной инфраструктуре Ирана – в Натанзе, Фордо, Араке, Исфахане. При этом атаки, предпринимаемые вместе с Израилем, писал Болтон, надо сочетать с поддержкой Вашингтоном иранской оппозиции с целью смены режима в Тегеране.

Такое же мнение о необходимости нанесения «превентивного удара» (устоявшийся оксюморон неоконов) Болтон высказывал в отношении Северной Корее. Его статья об этом была опубликована в конце февраля 2018 г. А в 2011 году он поддержал бомбардировку Ливии и призвал к убийству Муаммара Каддафи.

Судя по регулярным комментариям Болтона на телеканале Fox News с годами (ему идёт 70-й год) его воинственный пыл не снизился. Известный американский экономист и политический обозреватель Пол Крэйг Робертс в недавней публикации назвал Болтона «худшим ястребом войны в Вашингтоне, так как он враждебен не только по отношению к Ирану или Северной Корее, или России, но непомерно враждебен к ним всем».

Болтон является научным сотрудником Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI) – аналитического центра, связанного с Республиканской партией; будучи юристом по образованию, он не имеет академической квалификации в области международных отношений, но интересы военно-промышленного комплекса США и интересы Израиля он лоббирует уверенно и бестрепетно.