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Джокер, давний оппонент Шейнина с Первого канала, пришёл в Верховную раду. Кинуть маску в депутата
12 ноября 2019, 20:54 • 122 • Политика
В Верховную раду сегодня пришёл Джокер - не только киноперсонаж, но и, в случае с Киевом, тот, кто последние недели "разоблачает" депутатов партии "Слуга народа", публикуя переписку с ними. Маску Джокера примерил Илья Кива, известный и как давний оппонент Артёма Шейнина в эфирах Первого канала. Примерил и кинул в депутата.
Народный депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришёл на заседание парламента в маске Джокера - это киноперсонаж из саги о Бэтмене, так сказать, антигерой. Кроме того, Джокер - это именно украинская история. Поскольку так себя называл пранкер, публиковавший последние недели переписку с народными депутатами от партии "Слуга народа".
Кем именно посчитал себя Кива, пока неясно. Кадрами с места делится "Страна.ua", отмечая, что в ходе выступления с трибуны новоиспеченного депутата Сергея Рудыка, принявшего сегодня мандат, маску Кива снял и кинул в депутата, попав как раз в его тумбу.
Добавим, Илья Кива известен как один из частых гостей политических ток-шоу в России. В том числе он общается как украинский представитель с ведущим передачи "Время покажет" Артёмом Шейниным на Первом канале. Однако всегда говорит только по видеосвязи, не приезжая в студию.
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