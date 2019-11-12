Джокер, давний оппонент Шейнина с Первого канала, пришёл в Верховную раду. Кинуть маску в депутата

Народный депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришёл на заседание парламента в маске Джокера - это киноперсонаж из саги о Бэтмене, так сказать, антигерой. Кроме того, Джокер - это именно украинская история. Поскольку так себя называл пранкер, публиковавший последние недели переписку с народными депутатами от партии "Слуга народа".

Кем именно посчитал себя Кива, пока неясно. Кадрами с места делится "Страна.ua", отмечая, что в ходе выступления с трибуны новоиспеченного депутата Сергея Рудыка, принявшего сегодня мандат, маску Кива снял и кинул в депутата, попав как раз в его тумбу.

Добавим, Илья Кива известен как один из частых гостей политических ток-шоу в России. В том числе он общается как украинский представитель с ведущим передачи "Время покажет" Артёмом Шейниным на Первом канале. Однако всегда говорит только по видеосвязи, не приезжая в студию.