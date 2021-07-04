Джо "взломали"? Байден внезапно передумал обвинять русских

Президент США Джо Байден внезапно передумал обвинять русских в очередной хакерской атаке. Джо "взломали"?

Американский лидер заявил, что у него пока нет данных, свидетельствующих о том, что к кибератаке на компанию по производству программного обеспечения Kaseya может быть причастна Россия.

Первоначальное мнение заключается в том, что это было не правительство России, но мы пока не уверены, - отметил он.

В то же время Байден поручил спецслужбам расследовать инцидент, передаёт Reuters. По информации западных СМИ, за атакой якобы стояла связанная с Россией хакерская группировка REvil.

Это уже второй раз, когда Байден отказывается голословно обвинять Россию в кибератаке. Ранее хакеры атаковали трубопроводную компанию Colonial Pipeline, запустив ей на сервер вирус-вымогатель, который блокировал работу половины заправок в южных штатах. В итоге предприятию пришлось заплатить злоумышленникам выкуп. В тот раз Байден также отказывался обвинять во всём Россию.