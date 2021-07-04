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Джо "взломали"? Байден внезапно передумал обвинять русских
04 июля 2021, 00:40 • 115 • Политика
Президент США Джо Байден внезапно передумал обвинять русских в очередной хакерской атаке. Джо "взломали"?
Американский лидер заявил, что у него пока нет данных, свидетельствующих о том, что к кибератаке на компанию по производству программного обеспечения Kaseya может быть причастна Россия.
В то же время Байден поручил спецслужбам расследовать инцидент, передаёт Reuters. По информации западных СМИ, за атакой якобы стояла связанная с Россией хакерская группировка REvil.
Это уже второй раз, когда Байден отказывается голословно обвинять Россию в кибератаке. Ранее хакеры атаковали трубопроводную компанию Colonial Pipeline, запустив ей на сервер вирус-вымогатель, который блокировал работу половины заправок в южных штатах. В итоге предприятию пришлось заплатить злоумышленникам выкуп. В тот раз Байден также отказывался обвинять во всём Россию.
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