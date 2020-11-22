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Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением

22 ноября 2020, 16:50  •  260 • Политика
Президент США Дональд Трамп выступил с сенсационным заявлением, что собрал достаточно доказательств фальсификации результатов выборов, чтобы они были пересмотрены в его пользу. И призвал своего соперника Джо Байдена не спешить формировать кабинет министров.
Трамп уверен, что результатов работы его расследователей будет достаточно, чтобы пересмотреть итоги голосования в четырёх штатах в его пользу. Таким образом, победителем в президентской гонке должен стать он, а не Джо Байден, уверен действующий президент США.
Об этом он заявил на своей странице в Twitter, написав, что не понимает, почему Байден так торопится собрать кабинет министров. Он напомнил, что его сторонники обнаружили очень много фактов нарушений - достаточно, чтобы "перевернуть" голоса в пользу Трампа. Американский лидер выразил надежду, что суд и законодательные органы встанут на его сторону.
"Мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить (результаты) в четырёх штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах", - написал Трамп в своём аккаунте Twitter.
Он добавил, что пересмотр результатов необходим для сохранения не только честности американских выборов, но и самих Соединённых Штатов Америки. "Весь мир смотрит на нас!" - уверен президент.

Фото: скриншот twitter.com/realdonaldtrump
Интересно, что Twitter пометил пост как "спорное утверждение".
Напомним, формально президент США будет избран 14 декабря на заседании коллегии выборщиков, сформированной по итогам всенародного голосования. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2021 года.

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