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Джо Байдену следует отказаться от торговой войны с Китаем

27 января 2021, 15:55  •  77 • Аналитика
Избранный президент Джо Байден быстро перейдет к трансформации большинства аспектов политики США. Ярким исключением является Китай. Но если Байден будет поддерживать конфронтационный подход уходящего Дональда Трампа ко второй по величине экономике мира, он пожалеет об этом.
Хотя Байден может быть менее враждебно настроен по отношению к Китаю, чем Трамп, он повторил многие жалобы своего предшественника на торговую практику последнего, обвинив страну в краже интеллектуальной собственности, демпинге товаров на внешних рынках и принуждении к передаче технологий американскими компаниями. И он указал, что не откажется сразу от «первого этапа» двустороннего торгового соглашения, достигнутого в прошлом году, и не отменит 25% тарифов, которые сейчас влияют примерно на половину китайского экспорта в США.
По мнению Байдена, лучше не вносить каких-либо существенных изменений в текущий подход к Китаю, пока тот не проведет полный обзор существующего соглашения и не проконсультируется с традиционными союзниками Америки в Азии и Европе, чтобы «разработать последовательную стратегию».
Но не следует проводить всестороннее изучение, чтобы увидеть, что высокие тарифы и соглашение о первом этапе принципиально несовместимы. За последние два года доля китайского экспорта в США, подлежащая обложению дополнительными пошлинами, выросла с почти незначительной доли до более 70%. А доля экспорта США в Китай с учетом пошлин резко выросла с 2% в феврале 2018 года до более чем 50% два года спустя.
За тот же период США ввели 11 раундов санкций против китайских компаний. Добавление в прошлом месяце 59 китайских предприятий и частных лиц в список контролируемых экспортом организаций Министерства торговли США увеличило их общее количество до 350 - максимум для любой страны.
С такими высокими затратами и строгими ограничениями на экспорт Китай не может выполнить свое обязательство, включенное в соглашение о первом этапе, по закупке дополнительных товаров и услуг США на сумму около 200 миллиардов долларов в 2020-2021 годах. С января 2020 года экспорт из США в Китай далеко не соответствует целям сделки. В результате в ноябре 2020 года Китай выполнил всего 57% своего годового обязательства по закупкам.
Возможности Китая для ускорения прогресса сильно ограничены. Частному сектору, на который приходится почти 80% китайского спроса на импорт из США, нельзя просто дать указание покупать американские товары по таким высоким тарифам. А принуждение государственных предприятий к тому, чтобы восполнить пробелы, создало бы свои собственные проблемы.
Вывод очевиден: до тех пор пока Байден поддерживает конфронтационный подход Трампа, первая фаза соглашения будет принципиально неработоспособной, и дальнейшее продвижение к взаимовыгодным торговым отношениям практически невозможна. Двусторонняя торговля может даже рухнуть.
Но это не значит, что администрации Байдена нужно только отменить тарифы. Соглашение о первой фазе также глубоко ошибочно, не в последнюю очередь потому, что его соблюдение вынудит Китай сократить импорт из других стран. Предоставляя США значительное преимущество перед другими торговыми партнерами Китая, соглашение может нарушить принцип недискриминации Всемирной торговой организации.
Поэтому другие страны пытаются уравнять правила игры. В конце 2020 года Европейский союз и Китай заключили Всеобъемлющее соглашение об инвестициях, и все десять стран АСЕАН подписали Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (ВРЭП) вместе с Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.
Все это не в интересах Америки. Во-первых, страны АСЕАН, которые в совокупности образуют четвертый по величине экспортный рынок Америки, скорее всего переместят больше торговли на своих партнеров по ВСЭП. Тот факт, что в ВРЭП отсутствуют трудовые и экологические стандарты, предусмотренные соглашениями с Канадой, Мексикой и США, только усилит этот сдвиг.
ВРЭП также, вероятно, увеличит спрос Китая на экспорт сельскохозяйственной и энергетической продукции из Австралии и Новой Зеландии. А путем косвенного создания зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей - так называемого «железного треугольника» - он консолидирует цепочки поставок в Северо-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Это ставит США в невыгодное стратегическое положение.
Вместо того, чтобы поддерживать конфронтационную политику Трампа в отношении Китая, Байден должен признать центральную роль Китая в мировой экономике и заключить взаимовыгодное недискриминационное торговое соглашение. Усилия Китая по присоединению к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, которое возникло из Транстихоокеанского партнерства после того, как Трамп отказался от него после вступления в должность четыре года назад, могут стать здесь важным открытием.
Администрация Байдена обещает новый старт для США и их отношений с миром. Чтобы выполнить это обещание, он должен положить конец разрушительной торговой войне своего предшественника против Китая.

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