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Джо Байден вступил в должность президента США
20 января 2021, 20:45 • 111 • Политика
Демократ принес присягу
Демократ Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов после торжественного принятия присяги. Церемония состоялась 20 января.
Байден стал 46-м президентом США. 78-летний представитель Демократической партии объявил о своей обязанности быть гарантом действующей американской Конституции.
"Я, Джозеф Робинетт Байден-младший, торжественно клянусь, что буду с доброй совестью выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную мере своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов. Да поможет мне Бог", – заявил Байден, выступая у здания Капитолия.
Согласно устоявшейся американской традиции, избранный лидер принес присягу, подняв свою правую руку и положив левую на Библию.
Байден стал победителем президентской гонки, которая состоялась в США в ноябре 2020 года. Экс-глава государства Дональд Трамп, проигравший демократу в выборах, отказался от присутствия на торжественной церемонии вступления в должность нового лидера страны.
Также избранный президент назвал свое вступление в должность "днем Америки, демократии, истории и надежды".
"Америка была заново испытана, и Америка приняла вызов. Воля народа была услышана, и воля народа была учтена", – заявил в своей речи Байден.
Демократ выразил благодарность всем присутствующим, среди которых также были представители Республиканской партии. В обращении к нации лидер заявил, что знает о "стойкости американской нации и Конституции США".
"Я только что принес священную клятву, которую дал каждый из этих патриотов. Клятва, которую впервые принес Вашингтон. Но история Америки зависит не от кого-либо из нас, не от некоторых из нас, а от всех нас. От нас, людей , которые ищут более совершенный союз. Это великая нация", - заявил Байден.
В своем обращении американский лидер почти минутой молчания скончавшихся от COVID-19, объявив, что
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