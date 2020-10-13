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Джо Байден уснул в прямом эфире, а теперь ещё и провалил речь в Огайо: забыл, куда баллотируется
13 октября 2020, 17:45 • 155 • Политика
Джо Байден снова на первых полосах. После забавного инцидента с крепким сном в прямом эфире он ещё и забыл, в каких именно выборах принимает участие.
На митинге в Огайо кандидат в президенты США Джо Байден забыл, на какую должность он претендует. Будто бы очнувшись от некой задумчивости или даже ото сна, Байден заявил:
"Мы собрались вместе, поэтому я баллотируюсь, как гордый демократ в Сенат".
Ошибки Байден не допустил лишь со своей приверженностью Демократической партии. По крайней мере, пока... В результате Байдену пришлось подсказывать, что он участвует в президентской гонке и побороть ему предстоит действующего лидера США Дональда Трампа.
К слову, это не первый подобный промах демократа. Например, ранее он заявил, что пока продолжается его речь, "200 миллионов человек умрут от ковида". А ещё путал Ирак и Иран, впрочем, раньше и другие американские лидеры этим грешили, что становилось предметом для шуток.
Реакция на сказанное им последовала разная, как в России, так и в США. Например, политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" написал:
"Это точно нормально? То Байден уснёт в прямом эфире, то скажет: "Мы собрались вместе, поэтому я баллотируюсь, как гордый демократ в Сенат".
Кстати, как сообщает телеканал "360", ранее Дональд Трамп уничижительно отозвался об интеллекте Джо Байдена, подчеркнув, что он точно не осилит интеллектуальные игры с президентом России Владимиром Путиным.
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