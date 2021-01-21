Джо Байден стал 46-м президентом США: он намерен бороться с коронавирусом, неравенством, расизмом и проблемами экологии

Демократ Джозеф Байден принес присягу перед Капитолием в Вашингтоне во время торжественной церемонии инаугурации и официально стал 46-м американским президентом. Дональд Трамп оставил ему непростое наследство, и Байден готов к встающим перед ним вызовам. Прежде всего он собирается взять курс на единство нации, которая при его предшественнике оказалась разобщенной как никогда.

В Вашингтоне 20 января, в среду, состоялась церемония инаугурация нового президента США Джо Байдена. Пандемия коронавируса заставила отказаться от традиционных для этого события массовых мероприятий и большого количества зрителей (вместо них перед Капитолием установили флаги), а напряженная политическая обстановка и недавние протесты сторонников уходящего главы государства Дональда Трампа вынудили усилить меры безопасности. Байден принес традиционную присягу на ступенях здания Конгресса, став 46-м президентом США – до этого момента он находился в статусе избранного главы государства. Содержание клятвы остается неизменным с XIX века.

Джо Байден: «Я, Джозеф Робинетт Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

За несколько минут до Байдена клятву на верность Конституции дала вице-президент Камала Харрис, что стало своего рода историческим моментом – Харрис является первой женщиной на этой должности в истории США.

Гостями торжественной церемонии стали уходящий вице-президент страны Майк Пенс и его супруга, Дональд и Мелания Трамп на мероприятии не появились, отбыв в свое поместье во Флориде. Кроме того, на инаугурации присутствовали 44-й президент США Барак Обама, в администрации которого Байден занимал должность вице-президента, экс-первая леди США Мишель Обама, а также Джордж Буш-младший и Билл Клинтон вместе с женами.

Фото: Twitter / @BreakingNews

Фото: Twitter / @cnnbrk

Гимн США, который традиционно звучит во время инаугурации, исполнила певица Леди Гага, которая и ранее выражала поддержку представителю Демократической партии. Также перед зрителями выступили Дженнифер Лопес и Джастин Тимберлейк.

Строить, а не ломать

После принесения присяги Байден выступил с первой речью в статусе президента США. Он посчитал, что его победа на выборах стала «триумфом демократии», а его мысли сейчас сконцентрированы на том, чтобы вновь сплотить американскую нацию.

Джо Байден: «Обещаю, я буду президентом для всех американцев. Я буду бороться за тех, кто не поддержал меня, так же усердно, как за тех, кто был на моей стороны».

Новоиспеченный президент США обратил внимание, что сейчас Америка находится перед лицом огромного количества вызовов, и для того, чтобы с ними справиться, необходимо многое «отремонтировать, восстановить, исцелить, построить и получить». Байден упомянул о свирепствующей в стране пандемии коронавируса, унесшей больше жизней граждан, чем Вторая мировая война, атаках, которым подвергается демократия, нарастающее неравенство, системный расизм и экологический кризис, связанный с изменением климата. Он подчеркнул, что преодолеть эти трудности можно только за счет единства, и нужно забыть о политических разногласиях для борьбы с общими угрозами.

Помимо всего прочего, Байдену был передан официальный аккаунт президента США в Twitter, и своей первой записью он дал понять, что не собирается медлить и настроен на решительные действия: «Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, принять решительные действия и оказать немедленную помощь американским семьям».

Работа над ошибками

Вероятно, первые шаги Байдена на посту главы государства будут связаны с отменой решений его предшественника. Прежде всего, новый американский лидер снимет ограничения на въезд в Штаты граждан нескольких мусульманских стран, наложенные Трампом, и остановит строительство стены на границе между Мексикой и США, которая стала одним из самых скандальных проектов 45-го президента. Также в ближайшее время следует ожидать возвращение США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения – при Трампе планировалось, что Вашингтон выйдет из нее к лету 2021 года, поскольку организация якобы не справляется со своими обязанностями.

Еще один ожидаемый шаг – возвращение к переговорам с Тегераном по ядерной сделке и ее реанимация. Односторонний выход администрации предыдущего главы Белого дома из договора и введение экономических санкций в отношении Ирана спровоцировали рост напряженности в ближневосточном регионе, и этот вопрос требует незамедлительного решения.

Наконец, Байден дал обещание, что в течение ближайших ста дней инициирует принятие закона о равенстве, в соответствии с которым будет запрещена дискриминация, основывающаяся на сексуальной ориентации.

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Что с Россией?

Для России смена хозяина Белого дома не сулит позитивных перемен. Еще в декабре замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Байден и его команда «свою карьеру делали на русофобии», поэтому Кремлю, вероятно, предстоит комбинировать «тотальное сдерживание» США по всем направлениям с «выборочным диалогом». В Совфеде также указывают, что демократ негативно настроен по отношению к Москве. Тем не менее, президент России Владимир Путин, направляя Байдену поздравительное послание после его победы на выборах, заявил о готовности к сотрудничеству и контактам с новым главой государства.

Самый срочный вопрос в российско-американском диалоге – это Договор стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале. Ранее Байден утверждал, что продлит соглашение, и оно станет базой для новых договоренностей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров понадеялся, что детали будут согласованы до 5 февраля.

Впрочем, как отмечают эксперты, существуют направления, которые могут способствовать укреплению сотрудничества: это ближневосточный вопрос, проблемы экологии, Арктика и так далее. Кроме того, Байден, в отличие от Трампа, не скомпрометировал себя подозрениями, связанными с Кремлем, поэтому у него будет несколько больше свободы действий.

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Обещал вернуться

Как уже упоминалось выше, Трамп не стал появляться на церемонии инаугурации Байдена, тем самым нарушив традицию, длившуюся полтора столетия. Вместо этого он улетел из Вашингтона незадолго до начала торжеств, попрощавшись со своими сторонниками на военном аэродроме в Мэриленде. Трамп пообещал вести борьбу за тех, кто его поддерживает, и следить за обстановкой в США, а также пожелал успехов преемнику. Как считает 45-й американский президент, его администрация создала все условия для процветания страны. По мнению Трампа, его главными достижениями на президентском посту стали такие шаги как создание космических войск США, развитие экономики и разработка вакцины от коронавируса. Он пообещал «вернуться в том или ином виде».

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Ранее Трамп уже заявлял, что планирует принять участие в следующих президентских выборах – они состоятся в 2024 году. Но далеко не факт, что ему удастся это сделать: в ближайшее время Сенат должен рассмотреть вопрос об импичменте 45-го президента США. В случае, если обвинения в подстрекательстве к мятежу во время митинга 6 января, вылившегося в штурм Капитолия, будут признаны, и Сенат проведет дополнительное голосование о будущей дисквалификации, Трамп впредь не сможет занимать выборные должности.