Джо Байден решил окружить себя дамами: связями Белого дома с прессой займутся Джен Псаки и целый «женский отряд»

Будущий президент США Джо Байден уже занялся формированием своей команды, большую роль в которой получат женщины. Речь идет не только о вице-президенте Камале Харрис, но о Джен Псаки, которая станет официальным представителем Белого дома. На фоне действий предшественника Байдена, 45-го президента США Дональда Трампа, это решение выглядит как попытка упрочить свои политические позиции. Кроме того, Байден явно стремится сформировать рядом с собой круг людей, которым он мог бы доверять.

В штабе Джо Байдена, который стал лидером голосования на президентских выборах в США в 2020 году, объявили об очередной порции назначений в команду будущего главы государства. Как оказалось, Байден принял весьма нестандартное решение, и отвечать за связь Белого дома с внешним миром будут исключительно женщины. Должность директора по коммуникациям займет Кейт Бедингфилд, которая работала и в избирательном штабе Байдена: ее задача будет состоять в том, чтобы курировать всю информационную политику президентской администрации. Первым заместителем пресс-секретаря Белого дома станет Карин Жан-Пьер, а представлять вице-президента Камалу Харрис будут Симона Сандерс и Эшли Этьен. Пресс-секретарями первой леди США Джилл Байден станет Элизабет Александер. Самым резонансным назначением стала уже известная мировой общественности фигура – Дженнифер Псаки, которая, как и в администрации 44-го президента США, займет должность пресс-секретаря Белого дома. Также в ее резюме имеется опыт работы на посту офпреда Госдепартамента. В настоящее время она является советником переходной команды Байдена.

Джо Байден: «Я испытываю гордость, объявляя о том, что впервые группа ключевых сотрудников Белого дома по взаимодействию со СМИ состоит исключительно из женщин».

Флот у берегов Белоруссии

Джен Псаки прекрасно помнят в России благодаря ее многочисленным комментариям, которые впоследствии расходились на мемы. Чиновница нередко оговаривалась или делала нелепые заявления, немедленно находившие отклик у российской общественности. К тому же, ее деятельность пришлась как раз на период обострения ситуации на Украины и ухудшения отношений между Западом и Москвой, поэтому комментарии Псаки часто так или иначе касались России. Так, например, однажды она заявила о доказательствах российского присутствия в Донбассе, заявив, что у донецких ополченцев, запечатленных на фото, имеются внешние признаки, показывающие, что они «явно имеют отношение к России». Другая известная фраза Псаки касалась природного газа, который «транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию».

Впрочем, не все высказывания, которые приписываются Псаки, в реальности ей принадлежат. У большинства наших соотечественников фамилия чиновницы ассоциируется с заявлением: : «Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии». На самом деле, эти слова ей лишь приписываются, но Псаки никогда так не говорила.

К слову, Псаки порой не боялась признаваться в собственной неосведомленности. Во время брифинга, где обсуждались референдумы о независимости ДНР и ЛНР, чиновница заявила, что американская сторона не признает легитимным голосование, где были зафиксированы многочисленные нарушения - «выборные карусели, заранее заполненные бюллетени, голосование детей и голосование за отсутствующих». Когда журналисты попросили ее уточнить, что она имеет в виду под понятием «выборная карусель», Псаки ответила: «Должна признаться, что я просто читаю этот текст. Я сама не знаю, что это. Я уточню у своих коллег, о чем идет речь».

Остальные назначения

Среди тех, кто будет отвечать за экономическую составляющую, также немало уже известных кандидатур. Министерство финансов при Байдене возглавит 74-летняя Джанет Йеллен, которая в период президентства Барака Обамы возглавляла Федеральную резервную систему США и выступала за сохранение низкой ключевой ставки в целях стимулирования роста экономики. Если сенат утвердит ее кандидатуру, Йеллен станет первой женщиной, которая будет руководить минфином США, существующим уже более двух сотен лет.

Что касается других постов, должность главы американской дипломатии займет Энтони Блинкен, который был заместителем госсекретаря при Обаме. Байден хорошо знаком с чиновником. Советником президента по национальной безопасности станет Джейк Салливан, как и прогнозировали американские СМИ еще до выборов, а должность постпреда Штатов при ООН достанется Линде Томас-Гринфилд, что тоже было достаточно предсказуемо.

Есть и неожиданные назначения. Главой ЦРУ впервые в истории разведывательного ведомства станет Аврил Хайнс, которая ранее стала первой женщиной-заместителем директора управления. Именно она будет отвечать за работу американской разведки и руководить 17 организациями, которые включает в себя разведсообщество страны. На пост министра внутренней безопасности Байден решил назначить латиноамериканца Алехандро Майоркаса – также впервые в истории.

Политкорректность и омоложение

Можно считать совпадением тот факт, что в отдел по коммуникациям Белого дома были назначены только женщины, но, с высокой долей вероятности, Байден пошел на этот шаг целенаправленно. Нынешнее общество требует руководствоваться принципами политкорретности, с которой не намерен был считаться предшественник Байдена Дональд Трамп, объединивший ненавистью к своей персоне большую часть американских женщин. Эксперты обращают внимание, что среди тех, с кем Байден собирается сотрудничать в ближайшей перспективе, много не только женщин, но и представителей расовых меньшинств, что может свидетельствовать о его планах превратить президентскую администрацию в олицетворение всей Америки – Трамп к этому вовсе не стремился.

Умышленно или нет Байден подобрал исключительно женскую команду по связям с общественностью и назначил представительниц прекрасного пола на ряд ключевых постов в своей администрации, но в последние годы, в любом случае, увеличение доли женщин в высших правительственных кругах становится все более явным. Ярким примером является Финляндия, где правительство возглавляет 35-летняя Санна Марин, а ключевые посты в ее кабинете тоже занимают дамы достаточно молодого для политиков возраста, возглавляющие министерства финансов, образования и внутренних дел.

Кстати, если говорить о возрасте членов будущей президентской администрации, здесь Байден решил двигаться в сторону омоложения своего окружения. Эксперты обращают внимание, что руководящие посты получают люди, ранее работавшие на подчиненных должностях. Исключение составляет Джон Керри, который ранее возглавлял Госдеп, а в новой администрации станет главным координатором всех правительственных программ по вопросам климата.

Кроме того, львиную долю команды Байдена составляют уже проверенные кадры – это явно говорит о том, что будущий президент стремится по максимуму обезопасить себя от возможных интриг и подковерных игр за его спиной.