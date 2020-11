Джо Байден объявил о победе на президентских выборах в США, но Дональд Трамп отказывается признать поражение • 95 • Аналитика Американская пресса сообщила о победе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на президентских выборах, хотя разрыв в количестве набранных голосов в ключевых штатах по-прежнему минимален. Байден уже принимает многочисленные поздравления от лидеров других государств, а республиканец Дональд Трамп считает, что еще имеет шансы сохранить за собой пост, и планирует бороться за победу в суде. По всей вероятности, следующим президентом США будет демократ Джо Байден, который сменит на этом посту одиозного республиканца Дональда Трампа. Пока известны лишь предварительные результаты выборов, состоявшихся еще 3 ноября, однако на них уже не повлияет даже пересчет голосов в отдельных округах, на котором настаивает штаб Трампа. Лидера президентской гонки было не определить в течение нескольких дней – оба кандидата до последнего шли примерно вровень, и исход противостояния решили несколько штатов. 4 ноября Байден выступил с обращением к своим сторонникам, заявив, что находится «на пути к победе, но надо еще немного подождать». На тот момент обработанные бюллетени показывали, что Трамп впереди, но картина постоянно менялась – и не в пользу действующего главы государства. Сейчас 77-летний Джо Байден уже называет себя «избранным президентом», и его победа означает, что именно демократу придется наводить порядок в американском обществе, которое сейчас переживает серьезные противоречия и даже раскол, а также вести борьбу с пандемией коронавируса, исправляя ошибки предыдущей администрации. Скриншот: Associated Press Ключ к посту Американский телеканал CNN, который, как известно, неоднократно вступал в конфронтацию с Трампом, предсказал победу Байдена в штате Пенсильвания, который стал ключевым в этой президентской кампании. По информации канала, после обработки 98% бюллетеней в Пенсильвании, Байден набирает 49,6% голосов против 49,1% у Трампа. Разрыв по количеству голосов составляет менее 35 тысяч. По данным AP, у Байдена 49,7%, у Трампа — 49,2%. The New York Times указывает, что в активе Байдена 49,6%, Трамп — 49,1%. Таким образом, как отмечает газета, Байден заполучил 279 голосов выборщиков. Для победы достаточно 270. С исходом голосования в Пенсильвании в пользу Байдена согласился и прореспубликанский телеканал Fox News. Более того, по его прогнозу, демократ одержал победу и в Неваде, что в общей сложности дает Трампу 290 голосов выборщиков. В преддверии выборов аналитики и СМИ рассматривали многочисленные сценарии развития событий, но среди них почти не было таких, при которых кто-то из кандидатов становился победителем, упустив голоса выборщиков из Пенсильвании. Этот штат долгое время считался «демократическим», но в 2016 году Трамп впервые за почти три десятка лет склонил его избирателей на свою сторону, сумев за счет этого обойти Хиллари Клинтон. Байден отреагировал на сообщения прессы в своем микроблоге в Twitter, заявив, что быть избранным президентом для него большая честь. Джо Байден: «Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы в меня вложили». Еще не конец Впрочем, окончательно согласиться с тем, что Байден одержал победу, пока готовы далеко не все, и едва ли кандидату от демократов стоит рассчитывать на традиционный звонок от оппонента с поздравлениями и признанием поражения. В штабе Дональда Трампа уже заявили о том, что не признают победу Байдена и не знают, почему он поспешил объявить о своем успехе на выборах: «Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя». Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не успокоится, пока «американский народ не получит честного подсчета». Он не признает предварительные результаты выборов, которые говорят не в его пользу, на протяжении уже нескольких дней. По мнению Трампа, подсчет бюллетеней в ключевых штатах, в том числе, в Пенсильвании, сопровождается массовыми нарушениями – наблюдателей, представляющих Республиканскую партию, якобы не допускают к процессу, а также происходит вброс бюллетеней. Трамп уверен в своей победе, о чем заявил не более чем за час до того, как в прессе появились сообщения о победе Байдена, написав в Twitter: «Я выиграл эти выборы, с большим перевесом». Несмотря на то, что сейчас Трамп скорее выдает желаемое за действительное, на начальном этапе подсчета голосов его позиции были более уверенными – в ночь после выборов он впервые объявил о своей победе, тогда его отрыв от Байдена в Пенсильвании превышал 10% голосов, но впоследствии расклад изменился за счет поданных по почте бюллетеней. Большинство из них были отданы за Байдена, так как Трамп не раз называл почтовое голосование уязвимым и ненадежным и настаивал, чтобы его сторонники приходили на избирательные участки лично. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани уже заявил, что итоги выборов в Пенсильвании и других штатах будут оспорены. Самый популярный Отметим, согласно результатам выборов, Джо Байден стал самым популярным кандидатом в президенты, побив рекорд, установленный 44-м президентом США Бараком Обамой. Более 74 миллионов американских граждан отдали свои голоса в его пользу. Впрочем, стоит отметить, что по количеству голосов темнокожего населения, представляющего внушительную часть электората демократов, его обошла Хиллари Клинтон в 2016 году. В то же время, в поддержку Байдена высказалось большее количество белых мужчин. Таким образом, если судебные разбирательства, которые намерена инициировать команда Трампов, не повлияют на результаты голосования, Джо Байден станет 46-м президентом США. Представитель Демократической партии, которому в скором времени исполнится 78 лет, станет самым пожилым в истории Штатов человеком, когда-либо занимавшим высший государственный пост. Его вице-президент Камала Харрис станет первой женщиной и первой афроамериканкой на этом посту. Несмотря на отказ Трампа признать победу Байдена, многие государственные лидеры уже посчитали исход выборов окончательным. Демократ получил поздравления от премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который, как известно, находился в достаточно напряженных отношениях с Трампом, глав правительства Бельгии, Великобритании и Израиля Александра де Кроо, Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, градоначальников Лондона и Парижа Садика Хана и Анны Идальго, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, французского лидера Эммануэля Макрона, генсека НАТО Йенса Столтенберга и многих других политических деятелей. Кроме того, поздравили Байдена и единомышленники-демократы, в том числе, 42-й президент США Билл Клинтон, отметивший, что в Америке наконец победила демократия, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, назвавшая победу Байдена и Харрис «историческим моментом», и 44-й президент США Барак Обама, с которым Байден работал в качестве вице-президента. Долгий путь в Белый дом Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в Пенсильвании в семье католиков. Он окончил университет Делавэра, став бакалавром в области истории и политологии, затем в 1968 году он получил степень доктора права по окончании юридической школы Сиракузского университета в штате Нью-Йорк. В 1972 году Байден впервые был избран сенатором от Делавэра и представлял штат в верхней палате парламента на протяжении 36 лет. После этого он 8 лет находился на посту вице-президента в период президентства Барака Обамы, а в 1998 и 2008 годах Байден пытался бороться за президентский пост, правда, неудачно – оба раза партия выбирала другого кандидата. Москва собирает постсоветские земли под свою руку Байден с детства страдал проблемами с речью – сначала это было заикание, с которым политику удалось справиться, затем они начали проявляться в виде путаницы в словах: в феврале 2020 года Байден заявил о намерении бороться за пост сенатора (а не президента США), а не далее как в день выборов перепутал внучку с умершим сыном. К своим особенностям Байден относится весьма самокритично – он придумал себе прозвище gaffe machine — «машина оплошностей». Однако, это не избавило политика от подозрений в старческой деменции вопреки заверениям его личного врача о том, что демократ полностью здоров и активен. Байден уже успел выступить перед американцами, заявив, что добился поста президента, чтобы «исцелить душу Америки» и вернуть уважение к США во всем мире. Он пообещал, что сосредоточит свои усилия на борьбе с расизмом, противодействии пандемии коронавируса, росте благосостояния граждан и защите климата. Уже 9 ноября демократ соберет группу специалистов, которые займутся разработкой плана по борьбе с пандемией. Он начнет действовать сразу после инаугурации, которая пройдет в январе 2021 года.

