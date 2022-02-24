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Джо Байден обещал наказать Россию. Но войска на Украину не отправил 

24 февраля 2022, 07:25  •  59 • Политика
Президент США Джо Байден отреагировал на решение России о спецоперации в Донбассе ожидаемо. Обещал наказать, однако американские войска на Украину не отправил.
Президент США Джо Байден отреагировал на заявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе. В своём обращении к нации Байден сказал, что "Путин выбрал войну, которая приведёт к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям".
Байден настаивает, что именно Москва будет нести ответственность за смерти и разрушения на Украине. О том, что Киев бомбил мирных жителей Донбасса на протяжении нескольких лет, Байден говорить ничего не стал.
Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят единым и решительным образом на действия России, - настаивает президент США.
Отдельно в заявлении анонсировано предстоящее обращение Джо Байдена к американцам о дальнейших мерах в отношении России. Как известно, накануне в Белом доме прямо заявили, что ни при каких обстоятельствах США не отправят войска на Украину.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.

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