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Джо Байден лично признавался в любви к русским: Опубликовано архивное видео

12 ноября 2020, 06:35  •  120 • В мире
Американский политик Джозеф Байден ещё в советское время побывал в Москве. Судя по кадрам архивной хроники, он чуть ли не признавался в любви к русским. "Сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро", - сетовал он в беседе с журналистом.
Американский политик Джо Байден, которому прочат пост президента США американские медиа, дважды бывал в Москве в советское время. Архивные записи свидетельствуют, что Байден с симпатией относился к русским.
После своего первого визита в Советский Союз политик признавался журналисту, что жалеет о скором отъезде.
"Ваши лидеры были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро", - отмечает он.
В том же комментарии он подчёркивал, что перспективы советско-американских отношений хорошие. ретро-видео можно посмотреть на канале Youtube Гостелерадиофонда России.
Впрочем, своё отношение к русским Байден показал и в ином поступке. Как сообщает "КП", в 1978-м Байден с группой сенаторов побывал не только в Москве, но и в Ленинграде.
Центральным эпизодом посещения Северной столицы стало возложение венка к памятнику Родины-Матери на Пискарёвском мемориальном кладбище.
"Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг", - цитировали в советской прессе слова американца.
Во второй раз американский политик прибыл в Москву в конце 1980-х. Тогда он прибыл, чтобы продолжить обсуждение о ядерном разоружении.
В Кремле его принял председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко. В Сети можно обнаружить краткий репортаж об этой встрече.

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