Джо Байден лично признавался в любви к русским: Опубликовано архивное видео

Американский политик Джо Байден, которому прочат пост президента США американские медиа, дважды бывал в Москве в советское время. Архивные записи свидетельствуют, что Байден с симпатией относился к русским.

После своего первого визита в Советский Союз политик признавался журналисту, что жалеет о скором отъезде.

"Ваши лидеры были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро", - отмечает он.

В том же комментарии он подчёркивал, что перспективы советско-американских отношений хорошие. ретро-видео можно посмотреть на канале Youtube Гостелерадиофонда России.

Впрочем, своё отношение к русским Байден показал и в ином поступке. Как сообщает "КП", в 1978-м Байден с группой сенаторов побывал не только в Москве, но и в Ленинграде.

Центральным эпизодом посещения Северной столицы стало возложение венка к памятнику Родины-Матери на Пискарёвском мемориальном кладбище.

"Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг", - цитировали в советской прессе слова американца.

Во второй раз американский политик прибыл в Москву в конце 1980-х. Тогда он прибыл, чтобы продолжить обсуждение о ядерном разоружении.

В Кремле его принял председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко. В Сети можно обнаружить краткий репортаж об этой встрече.