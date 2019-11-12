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Джеймс Бонд прокололся: Организатора "Белых касок" нашли убитым в Стамбуле. Вопросов больше, чем ответов

12 ноября 2019, 04:39  •  128 • В мире
Джеймс Ле Мезюрье был найден сегодня мёртвым в Стамбуле под окнами своей квартиры. Он считается одним из основателей движения "Белые каски". Кроме того, известно, что он в прошлом был офицером британских спецслужб, работавшим в англо-американских ЧВК. Пока вопросов о его смерти больше, чем ответов.
О смерти организатора "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники. Кроме того, в Сети появились фото с места происшествия - тело британца было найдено под окнами его дома в Стамбуле.
По информации источников, на лице погибшего множественные порезы, руки у мужчины были сломаны. Официально эта информация пока не подтверждается.
Ле Мезюрье был офицером британских спецслужб, работавшим в англо-американских ЧВК. По некоторым данным, он играл ключевую роль в связях террористов с НКО и спецслужбами западных стран, стремившихся к свержению правительства Башара Асада.
В Twitter "Голос Мордора" довольно резко прокомментировали смерть Ле Мезюрье: "Обосрался, Джеймс Бонд".
"MI6 заметает следы. Что и требовалось доказать", - предположил @AspieNotACrime.
"Списали, бывает", - заметил @fedorshulzhenko.
"Белые каски" - это организация, которая действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Официально её члены называют своей миссией оказание медпомощи населению, но по факту организация попадалась на подготовке фейковых видео, сценических постановок различных атак и распространении ложных сообщений.

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