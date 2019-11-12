Джеймс Бонд, который плохо кончил

Автор:

Цыганов Александр

Он, должно быть, мнил себя классическим Джеймс-Бондом. Именно так – не Джеймсом Бондом, над которым посмеиваются все тайные агенты мира. Как, впрочем, и явные. Но всё же что-то от классических героев шпионских боевиков Джеймс Ле Мезюрье не видеть в себе не мог. Импозантная внешность, французская томность в имени, прошлое военного наёмника, тайные операции и большие деньги в решении больших вопросов, наконец, реальная служба в британской разведке. «Моё имя Мезюрье. Джеймс Ле Мезюрье»…

Джеймс Ле Мезюрье. Фото: AP/TASS

Интересно, думал ли он о чём-то подобном, когда корчился, избитый и поломанный, в саду своего дома в Стамбуле, якобы выпав с балкона? Да-да, упал, вот только лицо в порезах, руки сломаны, в крови следы антидепрессантов. При этом тело обнаруживают соседи, которые и вызывают полицию, а жена в это время мирно почивает, пока та же полиция её не пробуждает горестным известием.

Типичный почерк английской MI6, чьим агентом Ле Мезюрье и был. Прямо будто самого Джеймса Бонда ликвидировали, автор образа которого, Ян Флеминг, сам знал толк в нравах английских разведок, будучи помощником директора управления разведки королевского военно-морского флота. Бориса Березовского постигла похожая смерть, хоть формально он вроде бы и повесился: точно так же – самоубийство, но обставленное с хладнокровной наглостью на грани издёвки. Всё равно никто ничего не докажет. Да и расследовать не будет.

Правда, Березовский как раз перед смертью своей хотел вернуться в Россию и в чём-то покаяться прямо перед Путиным. И совершил фатальную ошибку, поведав об этом предварительно.

Борис Березовский. Фото: Ben Cawthra / Globallookpress

Может ли это означать, что и кадровый шпион и наёмник Джеймс Ле Мезюрье совершил подобную же неосмотрительность, что-то кому-то поведав о своих планах раскрыть рот? Это неизвестно. И следствие ничего не покажет.

Основатель «Белых касок»

Вообще говоря, для агентов такого уровня, как Ле Мезюрье, болтливость не характерна. Собственно, его и назначили основателем одиозной якобы спасательной организации по той причине, что британский военный разведчик, выпускник Королевской военной академии в Сандхёрсте и опытный наёмник, работавший в Косово, Боснии, Ливане, Палестине и Ираке, умеет держать язык за зубами. Просто на автомате.

НПО Mayday Rescue Foundation, более известное как «Белые каски», Джеймс Ле Мезюрье основал в 2013 году. Вероятно, этого профессионального убийцу, служившего в частной военной компании «Олива», тесно сплетённой корнями с пресловутой ЧВК Blackwater/Academi, до самой глубины сердца тронули страдания сирийского народа под пятою безжалостного диктатора Башара аль-Асада. Аж кушать не мог. Так и заявил, что будет спасать мирное население в зонах боевых действий. В Боснии и Косово устраивал гуманитарные катастрофы в составе переплетённого змеиными телами кубла западных спецслужб, а тут вдруг одумался. Или напротив – принял участие в организации того, что всегда ранее за этим следовало, – «гуманитарных» интервенций?

Впрочем, судя по тому, что Ле Мезюрье был в некотором смысле лицом публичным, будучи советником британского МИД и «лицом» «Белых касок» на Западе, – он сам был фигурой прикрытия. Прикрытия каких-то подлинных основателей и хозяев этой организации. И вот в этом одна из причин его убийства и может находиться: он же не тихий шпион, не вылезающий из тени. Он – лицо публичное, которое могло на что-то намекнуть, на что намекать никак было нельзя.

На что же?

«Белые каски», красные от крови руки

Ответ на этот вопрос поможет найти сама объективная роль организации «Белые каски» в Сирии. Именно объективная, потому как спасательные действия за нею также значились – ведь нижний персонал действительно мог искренне полагать, что его задача помогать людям. Но вот организация как организация отметилась целым рядом действий, которые на всех языках мира называются провокационными.

Более того, пока отставим в сторону очевидные связи «Белых касок» с запрещённой в России террористической организаций «Джабхат ан-Нусра». Хотя в своё время на эту тему был представлен доклад в ООН. Стоит разве что напомнить, что сама «Нусра» – сирийский филиал небезызвестной террористической организации, тоже запрещённой в России, «Аль-Каида».

Итак, «Белые каски» обвиняли Россию в том, что она обстреливает колонны с гуманитарной помощью. А когда эти обвинения постепенно расплескали весь пропагандистский потенциал, сняли на камеру спасение людей, якобы пострадавших от налёта русской авиации на один из таких конвоев. Вот только потом оказалось, что осколки на месте обстрела – от снарядов, а не от бомб. А ни русская, ни сирийская авиация в тот день в то место не летала, на что есть данные объективного контроля. В том числе американского.

«Белые каски» обвиняли также сирийское правительство в том, что оно обстреливает собственных граждан химическими снарядами. Формальный глава этой организации Райед Салех заявлял даже, что официальное руководство Дамаска применяет при этом некие «бочковые бомбы», «самый большой убийца мирных жителей в Сирии сегодня». На деле же этот фейк разоблачили сами террористы из-за несогласованности в работе своих пропагандистских аппаратов: из глубин той же «Ан-Нусры» происходят известные в сети кадры, где именно террористы заряжают бочками с хлором самодельные миномёты и стреляют затем по жилым районам.

Фото: Hugo Felix / Shutterstock.com

Почерк, как видим, один: ради хлёсткого пропагандистского эффекта можно и гуманитарную колонну из собственных орудий обстрелять, и подконтрольное население собственным хлором потравить.

С этим связана ещё одна, самая «знаменитая» специализация белокасочных «спасателей». А именно – спасение людей после якобы химических якобы ударов, наносимых якобы авиацией правительства. Самый известный случай – химическая «атака» на город Хан-Шейхун. За которую, напомним, Белый дом, не дожидаясь объективных доказательств, покарал Сирию ракетным обстрелом. Хотя сразу же стало известно, что всё это «нападение» – одна большая инсценировка с подрывом бочки хлора на улице и изображением бурной деятельности по спасению детей.

В другом случае – в городе Дума – признаков химического заражения не обнаружила даже такая насквозь подконтрольная Западу контора, как Организация по запрету химического оружия (ОЗХО). Ну, ещё бы – тут «Белые каски», разбалованные безусловностью пропагандистской поддержки со стороны Запада, даже стараться не стали. Просто забежали в госпиталь, полили там народ из шлангов, засняли и с грохотом запустили в западные СМИ стон о новой «химической атаке режима»…

А ведь Хан-Шейхун сейчас – в руках сирийского правительства. И оно проводит там следствие по многим прежним делам, когда город контролировали террористы. И, надо полагать, там осталось немало людей, знающих очень многое о той фальшивой «химической атаке». Американцы не всех успели эвакуировать даже из среднего звена «Белых касок», как ни старались. И они, эти люди, – говорят.

Не они ли и наговорили уже на смертный приговор Джеймсу Ле Мезюрье?

Ведь именно через него шли этому филиалу запрещённой в России террористической группировки под названием «Джабхат ан-Нусра» деньги от фондов Сороса, Рокфеллеров, Хиллари Клинтон, британского правительства, Атлантического совета, от Германии, Нидерландов, Дании, Новой Зеландии, Турции, Японии, Катара. И теперь, когда в Сирии у Запада не вышло ничего, ему стало жизненно необходимо прятать концы в воду. Где уж при таких раскладах выжить отработавшему своё мелкому «Джеймсу Бонду»?