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Дженнифер Энистон разводится с “Американским психопатом”
16 февраля 2018, 15:09 • 202 • В мире
Актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе.
Стало известно, что актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем разводе. По данным местных таблоидов, актеры пробыли в браке всего три года. Однако за это время успели вложить немало средств в свой дом в престижном районе Бель-Эйр.
Кстати, сейчас пара занимается не только разводом и оформлением необходимых бумаг, но и продажей особняка.
“Это то, что делает Джен: покупает дома, ремонтирует, а затем продает, выручая огромную прибыль”, - рассказывает собеседник издания.
Напомним, что Дженнифер Энистон прославилась ролью Рэйчел Грин в телесериале “Друзья”. А Джастин Теру сыграл в “Малхолланд Драйв” и в “Американском психопате”.
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