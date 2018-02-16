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Дженнифер Энистон разводится с “Американским психопатом”

16 февраля 2018, 15:09  •  202 • В мире
Актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе.
Стало известно, что актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем разводе. По данным местных таблоидов, актеры пробыли в браке всего три года. Однако за это время успели вложить немало средств в свой дом в престижном районе Бель-Эйр.
Кстати, сейчас пара занимается не только разводом и оформлением необходимых бумаг, но и продажей особняка.
“Это то, что делает Джен: покупает дома, ремонтирует, а затем продает, выручая огромную прибыль”, - рассказывает собеседник издания.

Напомним, что Дженнифер Энистон прославилась ролью Рэйчел Грин в телесериале “Друзья”. А Джастин Теру сыграл в “Малхолланд Драйв” и в “Американском психопате”.

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