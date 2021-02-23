Джен Псаки спутала карты США, сняв вину с России и русских

Представитель Белого дома Джен Псаки спутала карты США, сняв обвинения с России и русских по следам очередных заявлений о взломе программного обеспечения. Оказалось, что никаких доказательств вины Москвы нет, да и санкции - вопрос игры вдолгую.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки снова провалила пресс-конференцию. Она не смогла ответить на вопрос о новых санкциях против России. Хотя, очевидно, должна была владеть информацией.

Дело в том, что о подготовке новых санкций против России заявлялось на фоне вбросов о взломе программного обеспечения SolarWind. США приписывают взлом России. Кроме того, ограничения планировали ввести из-за приговора Алексею Навальному по уголовной статье. О вероятности санкций писали журналисты Washington Post.

Джен Псаки, выслушав вопрос, сказала лишь, что американские разведчики всё ещё не обладают информацией о том, кто именно взломал программное обеспечение. И скорых решений в этом вопросе ждать не стоит:

"На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперед по поводу завершения этого процесса", - сказала Псаки.

Между тем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан совсем недавно говорил, что Америка подозревает именно Россию во взломе. И теперь США, мол, готовы использовать разные инструменты против русских, и санкции - лишь один способ давления.