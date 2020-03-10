Джемилёв: крымские татары не будут участвовать в обмене «с бандитами»

СБУ передала Меджлису для согласования списки для обмена удерживаемыми лицами, однако, крымские татары, включённые в этот список, могут отказаться от обмена, если узнают, что их меняют «на бандитов».Об этом в комментарии «Громадському радио» рассказал лидер Меджлиса, народный депутат партии «Европейская солидарность» Мустафа Джемилев.«Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состояния здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом», — сказал Джемилев.По его словам, списки уже готовы, но россияне категорически против освобождения крымских татар.«У нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов», — напомнил нардеп.По его словам, Умеров и Чийгоз, узнав об этом, заявили, что не хотели бы освобождаться такой ценой.«Поэтому здесь могут возникнуть такие неприятные для украинской власти вопросы, если люди выйдут и скажут: "Зачем вы нас освободили?"», — подчеркнул Джемилев.Напомним, 1 марта в Минске встретились руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. На встрече они обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года.29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и ЛДНР, в ходе на Украину вернулись 76 человек, ЛДНР — 124 человека.