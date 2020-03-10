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Джемилёв: крымские татары не будут участвовать в обмене «с бандитами»
10 марта 2020, 14:35 • 14 • Украина
СБУ передала Меджлису для согласования списки для обмена удерживаемыми лицами, однако, крымские татары, включённые в этот список, могут отказаться от обмена, если узнают, что их меняют «на бандитов».
Об этом в комментарии «Громадському радио» рассказал лидер Меджлиса, народный депутат партии «Европейская солидарность» Мустафа Джемилев.
«Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состояния здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом», — сказал Джемилев.
По его словам, списки уже готовы, но россияне категорически против освобождения крымских татар.
«У нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов», — напомнил нардеп.
По его словам, Умеров и Чийгоз, узнав об этом, заявили, что не хотели бы освобождаться такой ценой.
«Поэтому здесь могут возникнуть такие неприятные для украинской власти вопросы, если люди выйдут и скажут: "Зачем вы нас освободили?"», — подчеркнул Джемилев.
Напомним, 1 марта в Минске встретились руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. На встрече они обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года.
29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и ЛДНР, в ходе на Украину вернулись 76 человек, ЛДНР — 124 человека.
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