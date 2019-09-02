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Джекпот в $6,8 млн – на троих: В главной лотерее Канады оказалось несколько победителей

02 сентября 2019, 06:24  •  1 • В мире
Три жителя Канады смогли абсолютно точно угадать выигрышные номера в проводимой в стране национальной лотерее. Теперь супер-приз в 9 миллионов канадских долларов ($6,8) будет поровну поделен между всеми победителями.
Как уточнили в компании OLG, которая проводила розыгрыш, были в лотерее "6 из 49" были угаданы правильно и выпавшие номера, и бонус-число. Теперь каждый из победителей – один из них живет в провинции Онтарио, а двое – в центрально регионе страны, получит третью часть джекпота, пишет Nation News.
Также был выигран и "утешительный приз", Житель Онтарио, который угадал необходимые числа, получит миллион канадских долларов, что эквивалентно $750 тысячам.
Согласно правилам проведения лотереи "6 ил 49", имена победителей будут обнародованы. А для того, чтобы получить выигрыш, счастливчикам надо только предъявить их билеты.
Напомним, в прошлом году Канаде разыграли джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $12 млн, но счастливый обладатель билета долго не объявлялся. Организаторы лотереи смогли сообщить все – и где был куплен билет, и правильно угаданные числа. Однако никаких других подробностей о новоиспеченном миллионере им известно не было.
К слову, самый крупный в истории Канады джекпот был разыгран в 2015 году и составил без малого 50 миллионов долларов США.

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