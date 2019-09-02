Джекпот в $6,8 млн – на троих: В главной лотерее Канады оказалось несколько победителей

Как уточнили в компании OLG, которая проводила розыгрыш, были в лотерее "6 из 49" были угаданы правильно и выпавшие номера, и бонус-число. Теперь каждый из победителей – один из них живет в провинции Онтарио, а двое – в центрально регионе страны, получит третью часть джекпота, пишет Nation News.

Также был выигран и "утешительный приз", Житель Онтарио, который угадал необходимые числа, получит миллион канадских долларов, что эквивалентно $750 тысячам.

Согласно правилам проведения лотереи "6 ил 49", имена победителей будут обнародованы. А для того, чтобы получить выигрыш, счастливчикам надо только предъявить их билеты.

Напомним, в прошлом году Канаде разыграли джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $12 млн, но счастливый обладатель билета долго не объявлялся. Организаторы лотереи смогли сообщить все – и где был куплен билет, и правильно угаданные числа. Однако никаких других подробностей о новоиспеченном миллионере им известно не было.

К слову, самый крупный в истории Канады джекпот был разыгран в 2015 году и составил без малого 50 миллионов долларов США.