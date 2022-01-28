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«Джавелины» для бармалеев

28 января 2022, 21:20  •  192 • Украина

Украина становится арсеналом международного терроризма

Все последнее время Запад усиленно накачивает Украину оружием. Американские парламентарии даже предлагают предоставить Киеву ленд-лиз. Пока же США заставляют своих европейских союзников в «добровольно-принудительном» порядке делиться с «незалежной» купленным у американцев же вооружением. В действительности регулярно доставляется очень много вооружения. Какого? Главным образом мобильные ПТРК и ПЗРК.

Как заявляют западные пропагандисты, высокое насыщение этими системами вооруженных формирований киевского режима позволит нанести наступающим российским войскам «неприемлемые потери».


Между тем, серьезные эксперты, в том числе и украинские, утверждают, что эти поставки не превратят украинские формирования в современную армию, способную противостоять Вооруженным силам России, самым передовым и самым сильным сегодня. Для этого нужны не только астрономические средства на перевооружение, но и длительное время на реформирование и переобучение ВСУ.

Что же касается «Джавелинов» и «Стингеров», то они не слишком помогут бандеровцам, поскольку российские войска, если будут проводить операцию по принуждению Киева к миру, будут их уничтожать, даже не входя в зону поражения этих систем. Максимум, что смогут сделать украинские боевики, это организовать несколько терактов с применением этих систем. Большая же часть этого вооружения будет уничтожена в первые минуты начала операции в местах хранения.

Разумеется, все это прекрасно понимают те, кто поставляет киевскому режиму эти опасные игрушки, как и то, что платить Украине за них нечем. Ну, конечно, можно предоставить им очередной кредит, еще глубже загоняя в финансовую кабалу. Но ради этого все не стало бы затеваться. Тогда для чего?

Ответ лежит на поверхности: Украина станет одним из главных хабов мирового черного рынка оружия. Ничего нового для нее в этом нет: она «банчит» оружием, как официально, так и нелегально, на всем протяжении своего незалежного существования, да так лихо, что вооружение и имущество трех передовых военных округов Советской Армии к настоящему моменту практически распродано.

Особенно этот процесс интенсифицировался после победы «евромайдана». Известны даже случаи, когда вооружение и военная техника для продажи за рубеж изымались из войск. Продается и полученное от западных «друзей» оружие, техника и оборудование. Причем не всегда потихоньку от них. В некоторых случаях можно не сомневаться, что на такие «хищения» были получены санкции.

Большую известность получили скандалы с поставками ВВТ и боеприпасов с Украины на Ближний Восток действующим там террористическим группировкам. Происходило это, разумеется, под контролем и патронажем американских и британских спецслужб. Можно не сомневаться, что известно стало лишь о небольшой части этих мероприятий. Иными словами, украинскими «оружейными баронами» тропинки протоптаны, и опыт таких операций у них немалый.

Между прочим, первую партию Джавелинов», доставленную на Украину еще в 2018 году, американцы долго не передавали украинским боевикам, справедливо опасаясь, что они немедленно уплывут куда-то.

Сегодня, как мы видим, их эти мелочи не тревожат. Поэтому есть все основания полагать, что Украина для всей этой массы ПТРК и ПЗРК всего лишь перевалочный пункт, а конечный путь назначения – террористические группировки на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, а возможно, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. И вроде как американцы с британцами оказываются ни при чем – всему виной вороватые украинские прапорщики, или, как там теперь, штаб-сержанты.

Как бы то ни было, приходится констатировать, что под западным патронажем «незалежная» все глубже встраивается в инфраструктуру глобального терроризма.

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