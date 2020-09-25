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«Джавелины» – анахронизм, которым вообще сегодня воевать нельзя» – эксперт

25 сентября 2020, 07:00  •  148 • Украина

Распиаренные украинской пропагандой американские ПТРК «Джавелин» были не только не подарены Украине, а проданы, но и являются списанным оружием, давно выработавшим свой ресурс.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

Комментируя конфуз во время совместных командно-штабных учений Украины и НАТО «Объединенные усилия-2020», когда «Джавелин» не сработал, эксперт отметил, что это не первый такой случай.

«Эта «джавилиновская» эйфория до сих пор еще жива, и жива тем, что если бы американцы нам не продали, я подчёркиваю – продали, эти списанные, я подчёркиваю – списанные «Джавелины»… это стоит очень больших денег для Украины. И это уже не первый раз, когда стартовые двигатели подобных реактивных снарядов не срабатывают, то есть, они выработали свой ресурс, срок давности», – заявил Дудкин.

«Теперь, что касается той современной войны, в которой, не дай Бог, захочет наша власть использовать эти «Джавелины». Они вообще не нужны, это всё в прошлом, то же самое, как эти конвертопланы, которые летают над Киевом. Это тридцатилетней давности анахронизм, которым воевать в современной войне вообще нельзя», – добавил военный эксперт.

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