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«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки

21 марта 2018, 09:39  •  404 • Аналитика


Предоставление украинской стороне американского пакета безвозмездной военной помощи стоимостью более чем в 49 млн. долларов вызвало целый шквал различных видений дальнейшего изменения тактической обстановки на постоянно «разогреваемом» военно-политическими встрясками Донбасском театре военных действий. Абсолютно ничего удивительно в этом шквале мнений нет, ведь в руки неадекватного режима «незалежной» попадёт не партия устаревших ПТРК «TOW-2A», а 36 ПТРК 3-го поколения «Javelin» и 210 противотанковых управляемых ракет FGM-148 к ним. Некоторые наши «специалисты» и ура-патриоты склонны либо занижать тактико-технические характеристики и преимущества комплекса «Javelin» на поле боя, либо и вовсе заявлять о полном отсутствии какого-либо положительного тактического эффекта от применения «Дротиков» на донбасском театре военных действий. На практике же всё будет обстоять совершенно по-другому.


Даже 4—5 пусковых установок противотанкового комплекса «Джавелин» и пара десятков ракет FGM-148 способны будут дать украинским войсковым формирования серьёзное тактическое преимущество на том операционном направлении, рельеф которого изобилует большим количеством складок, близко расположенных низменностей и возвышенностей, лесных насаждений. Обученным западными спецами украинским операторам «Джавелинов» останется только лишь дождаться того момента, когда Т-64БВ или Т-72А/АВ/Б 1-го АК народной милиции ДНР хотя бы на 25—35 секунд окажутся в зоне видимости комбинированного телевизионно-тепловизионного прицела (ППУ, — прицельно-пускового устройства) и на удалении не более 2200—2500 м. После этого оператору достаточно будет лишь навести перекрестие 4-кратного дневного и 9-кратного тепловизионного прицела на обнаруженный танк, после чего отметить цель с помощью специального курсора-маркера. В ходе этого процесса ГСН FGM-148 получит целеуказание от ППУ и «захватит» цель, оператор произведёт пуск и сможет мгновенно переместиться в укрытие или сменить огневую позицию, не находясь в зоне обзора оптико-электронных средств противника, чего требуют управляемые по лазерному лучу противотанковые ракеты семейства 9М133-1 «Корнет-Э», относящиеся ко 2-му поколению.


Следовательно, операторы «Джавелинов» не должны находится на линии визирования цели (на открытых позициях) во время маршевого участка траектории полёта ПТУРС к цели. «Конкурсы-М», имеющиеся на вооружении армейских корпусов ЛДНР этого требуют; будут требовать и «Корнеты-Э» (в случае их передачи НМ ЛДНР в качестве военной помощи). Но если в случае с ракетой 9М113М комплекса «Конкурс-М» чётко вычислить позицию противотанкиста будет не так просто (благодаря радиокомандному управлению по проводам), то с 9М133-1 «Корнет-Э» дело обстоит несколько сложнее: излучатель лазерного канала управления легко демаскирует позицию «Корнета» на маршевом участке полёта. В итоге, вырисовывается ещё один неприятный момент: интенсивный ответный огонь из стрелкового оружия и автоматических пушек БМП/БТР противника в направлении оператора комплекса «Корнет» способен легко сорвать процесс полуавтоматического наведения ракеты 9М133-1 на цель. Попробуйте чётко удержать перекрестие прицела 1ПН79М «Метис-2» на вражеском танке, когда по вам работают 25-мм АП M242 «Bushmaster», а то и вовсе стандартное 120-мм танковое орудие M256 осколочно-фугасными снарядами.

Что же касается плотного ответного огня по расчёту ПТРК «Javelin» (если его всё же удастся обнаружить сразу после выхода FGM-148 из транспортно-пускового «тубуса»), то на эффективности поражения цели он никак не отразится, поскольку инфракрасная ЗУР позволяет ракете действовать полностью самостоятельно, независимо от судьбы оператора и пусковой установки M98A2 с комбинированным всесуточным прицелом. Основываясь на вышеуказанном, делаем окончательный вывод: «Джавелины» являются весьма грозным для механизированных подразделений Народной милиции ЛДНР вооружением не только в городской застройке, но и в условиях степной ландшафтной зоны, характерной для большей части Донбасса, а в особенности для Приазовья. Эта зона изобилует как естественными, так и искусственными удобными позициями для развёртывания FGM-148 «Javelin». Более того, на большинстве участков линии соприкосновения дистанция между удерживающими оборону подразделениями армейских корпусов НМ ЛДНР и украинскими войсковыми формированиями составляет лишь 500—1000 м, что даёт возможность ВСУ приступить к использованию «Дротиков» практически незамедлительно, ведь позиции будут подготовлены уже заранее. К существенным недостатками противотанкового ракетного комплекса «Javelin» можно отнести:
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— необходимость 17—20-секундного охлаждения матричного инфракрасного фотоприёмника ГСН на основе полупроводникового твёрдого раствора CdHgTe для более быстрого и устойчивого «захвата» целей, которые не сильно контрастируют с окружающее средой (при неблагоприятном стечении обстоятельств этого времени может быть вполне достаточно для вскрытия местоположения оператора посредством портативных радаров артиллерийской разведки или оптико-электронных средств противника);
— невозможность работы по «холодным» целям, тепловой «портрет» которых полностью совпадает с тепловой сигнатурой окружающей среды;
— огромная зависимость эффективности работы ИКГСН от метеорологической обстановки на театре военных действий (туман, снегопад), а также от таких факторов, как задымленность и использование противником аэрозолей для препятствования распространению инфракрасного излучения;
— зависимость ГСН от применения самодельных «тепловых шапок», закрепляемых на участках МТО бронетехники, включая самодельные тепловые экраны, изготовленные из внутренних слоёв каримата и основного габарита на основе нескольких десятков слоёв фольги и плотного целлофана;
— отсутствие возможности радиокоррекции траектории полёта FGM-148 c терминала управления оператора ПТРК, а также невозможность перезахвата более приоритетной наземной цели, которую внезапно обнаружил оператор-стрелок комплекса «Javelin».
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Тем не менее, все вышеперечисленные недостатки совершенно не отменяют высочайшей эффективности ПТУРС FGM-148 в рамках официально озвученных тактико-технических параметров (дальности 2500 м в модификации «Block I» и бронепробиваемости порядка 800 мм стального эквивалента, при ударе в уязвимую верхнюю проекцию ОБТ или БИП); тем более, что ни «Накидку», ни самодельные средства снижения ИК-заметности танков в армиях Луганской и Донецкой народных республик так и не внедрили. А время между тем идёт, ровно как и первые партии «Javelin» уже готовятся к отправке в «незалежную». Стоит отметить, что в последние годы данные комплексы поступили на вооружение эстонской армии в количестве 80 транспортно-пусковых «тубусов» с КПБ M98A2 и 350 ПТУРС FGM-148 Block 0/I, а также планируются к принятию на вооружение грузинской армии в количестве 72 пусковых установок и 410 ракет.

Учитывая, что большинство наших ОБТ Т-72Б3 и Т-80, входящих в состав 1-й гвардейской танковой армии, по-прежнему не оснащены КАЗ «Арена», картина складывается весьма нерадужная, требующая очень быстрых ответных действий. Ведь даже если учесть способность войсковых зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1» перехватывать медленные ПТУР FGM-148 «Javelin» (подлётная скорость 400 — 450 км/ч), постоянно использовать средства ПВО в этих целях было бы крайне нелогичным решением, поскольку есть все шансы «прошляпить» куда более серьёзные и опасные объекты, угрожающие танковым подразделениям на марше, к примеру, — 227-мм управляемые реактивные снаряды M30 / XM30 GMLRS / GUMLRS, входящие в номенклатуру боекомплектов РСЗО MLRS и HIMARS.

Ещё большего внимания в последние дни удостоился более передовой противотанковый ракетный комплекс MMP («Missile Moyenne Portee», — «Ракета средней дальности»), разрабатываемый французским подразделением корпорации MBDA с 2009 года по собственной инициативе, а затем, с 2011 года, в рамках программы по замене устаревших противотанковых комплексов семейства «MILAN». Активная фаза проекта MMP стартовала в 2013 году, чему поспособствовала финансовая поддержка со стороны оборонного ведомства Франции, специалисты которого смогли рассмотреть в предложении MBDA в разы более совершенную альтернативу 76 закупленным в 2010 году ПУ ПТРК «Javelin», и было на что посмотреть. Ведь в планах разработчика было проектирование не только стандартной ПТУР в версии MMT (дальность действия 4000 м, в 1,6 раза больше, чем у «Джавелинов»), но и более дальнобойного варианта MHT, способного поражать цели противника на удалении 8000—10000 м, что сравнимо с израильским ПТРК «Spike-ER» («NT-Dandy»). А уж такой образец способен и требования французской армии в сетецентрических войнах XXI века удовлетворить, и поучаствовать в весьма амбициозных и многообещающих тендерах, объявляемых той же Индией. Движение в этом направлении уже наблюдается: представители ВС Индии начали переговоры с MBDA о возможных поставках комплекса MMP ещё в начале февраля 2014 года.
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Нас же сейчас в большей степени интересует не экспортный потенциал передового французского ПТРК, а объём заказов со стороны внутреннего потребителя — ВС Франции и технические особенности версий MMP и MHT, которые будут противопоставлены СВ России на европейском театре военных действий. По первому пункту всё обстоит весьма ожидаемо: оперативной боевой готовности достигли 20 пусковых установок и 50 ПТУРС комплекса в модификации MMP (первая партия, поставленная войскам в 2017 году). К 25-му году это количество должно составить 400 и 1750 ед. соответственно, о чём говорит западное новостное и военно-аналитическое издание www.armyrecognition.com 19 марта 2018 года. Ещё позднее — порядка 2850 ракет в двух модификациях, что и указывалось в первоначальном контракте. Цифры весьма внушительные, особенно после наблюдаемой степени «прогибания» французской верхушки под имперские дипломатические и военно-политические «заскоки» Лондона и Вашингтона в отношении дела Скрипаля и подготовки удара по Сирии. Очевидно, что в случае масштабных военных событий это изделие будет использовано против нас в полной мере.


Испытания ПТРК 5-го поколения MMP


Самым главным техническим достоинством MMP/MHP перед «Джавелином» можно считать двухдиапазонную неохлаждаемую инфракрасно-телевизионную головку самонаведения, которая не нуждается в предварительном 17-секундном охлаждении матричного приёмника. Как следствие, стрелок-оператор может осуществлять пуск ракеты мгновенно после получения целеуказания от сторонних источников или пеленгования объекта посредством закреплённого на треноге с «тубусом»-ПУ оптико-электронного прицельного комплекса. В первом случае (при полученции целеуказания от сторонних источников), пуск ПТУРС может осуществляться с закрытой огенвой позиции («Джавелин» на такое не способен). При этом, в MBDA решили вернуться к классической схеме командного наведения и коррекции траектории полёта MMP по оптоволоконному проводу.
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По данному проводнику на прицельное устройство находящегося вне зоны прямой видимости с целью стрелка-оператора поступает видеопоток с ТВ-модуля ГСН, что позволят отслеживать боевое поле фактически «глазами ракеты». Благодаря двухстороннему каналу обмена информацией и командами, стрелок-оператор может корректировать полёт MMP вплоть до попадания в цель; также может выполнить облёт цели для поражения в наименее защищённую боковую проекцию (режим NLOS, — «Non Line of Sight»). Также присутствуют недоступный для FGM-148 режим «перенацеливания» («Man-in-the-Loop»), ну и конечно же режим «выстрелил — забыл» с применением инфракрасного канала. Примечательно то, что использование волоконно-оптического канала в режиме NLOS практически исключает возможность наведения на линию двухсторонней связи критических помех, вплоть до срыва задания. Единственной нашей контрмерой остаётся скорейшее принятие на вооружение войсковой ПВО высокочастотных ЭМИ-генераторов типа «Ранец-Е» (или более новых аналогов), «выжигающих» БРЭО ракеты MMP/MHP направленным электромагнитным лучом, лазерных комплексов, способных вывести из строя двухканальную ГСН, и всё это в совокупности с классическими комплексами активной защиты.

Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=19910
https://www.armyrecognition.com/france_french_army_light_and_heavy_weapons_uk/mmp_mbda_medium_range_anti-tank_surface-to-surface_missile_data.html
http://bastion-karpenko.ru/mmp/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/cornet/cornet.shtml
Автор: Евгений Даманцев

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