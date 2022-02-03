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Джабаров заявил о попытке США подействовать России «на нервы»
03 февраля 2022, 02:45 • 39 • Политика
Решение США о переброске дополнительных сил в Румынию, Польшу и Германию направлено на обострение отношений с Россией и призвано подействовать Москве «на нервы». Такое мнение 2 февраля выразил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, что это опять попытка подействовать России на нервы, испытать твердость в наших позициях. Я не вижу никакого смысла в переброске этого количества солдат в Европу. Для чего? Именно для того чтобы накалить ситуацию», — подчеркнул он в беседе с «Интерфаксом».
Вместе с тем сенатор указал на необходимость продолжать переговоры по гарантиям безопасности.
«Надо всё равно о переговорах не забывать, потому что рано или поздно мы до чего-нибудь договоримся. Я думаю, что это будет все-таки какой-то позитивный результат», — добавил Джабаров.
О предстоящей переброске дополнительных сил США в Румынию, Польшу и ФРГ ранее в этот день сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Как уточняли СМИ, планируется отправление около 2 тыс. военных в Польшу и еще нескольких тысяч по направлению юго-восточного фланга НАТО.
Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» назвал серьезным усиление НАТО в Восточной Европе после переброски военных в Румынию, Польшу и ФРГ. Как уточнил специалист, в случае если решение о переброске войск будет окончательно принято, это удастся сделать в кратчайшие сроки, потому что техника уже находится в Европе.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, заявил о деструктивности соответствующего решения США. По его словам, такие действия ухудшают отношения Москвы и Запада и подталкивают Москву к жесткому ответу.
29 января президент США Джо Байден заявил о скорой переброске американских войск в Восточную Европу и другие страны НАТО. При этом он уточнил, что их будет «не слишком много».
Ранее, 24 января, Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, на случай если НАТО понадобится активизировать силы реагирования в Европе. На брифинге пресс-секретарь Джен Псаки сообщила, что США всегда высказывались о готовности укреплять восточный фланг НАТО и официальные лица несколько недель обсуждают вопросы безопасности европейских партнеров.
В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.
В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент России Владимир Путин 1 февраля заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.
Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как сообщили в Госдепе, Блинкен заявил о готовности США к продолжению субстантивного диалога с Россией на тему взаимных обеспокоенностей.
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