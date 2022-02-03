Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / Политика

Джабаров заявил о попытке США подействовать России «на нервы»

03 февраля 2022, 02:45  •  39 • Политика
Решение США о переброске дополнительных сил в Румынию, Польшу и Германию направлено на обострение отношений с Россией и призвано подействовать Москве «на нервы». Такое мнение 2 февраля выразил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, что это опять попытка подействовать России на нервы, испытать твердость в наших позициях. Я не вижу никакого смысла в переброске этого количества солдат в Европу. Для чего? Именно для того чтобы накалить ситуацию», — подчеркнул он в беседе с «Интерфаксом».
Вместе с тем сенатор указал на необходимость продолжать переговоры по гарантиям безопасности.
«Надо всё равно о переговорах не забывать, потому что рано или поздно мы до чего-нибудь договоримся. Я думаю, что это будет все-таки какой-то позитивный результат», — добавил Джабаров.
О предстоящей переброске дополнительных сил США в Румынию, Польшу и ФРГ ранее в этот день сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Как уточняли СМИ, планируется отправление около 2 тыс. военных в Польшу и еще нескольких тысяч по направлению юго-восточного фланга НАТО.
Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» назвал серьезным усиление НАТО в Восточной Европе после переброски военных в Румынию, Польшу и ФРГ. Как уточнил специалист, в случае если решение о переброске войск будет окончательно принято, это удастся сделать в кратчайшие сроки, потому что техника уже находится в Европе.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, заявил о деструктивности соответствующего решения США. По его словам, такие действия ухудшают отношения Москвы и Запада и подталкивают Москву к жесткому ответу.
29 января президент США Джо Байден заявил о скорой переброске американских войск в Восточную Европу и другие страны НАТО. При этом он уточнил, что их будет «не слишком много».
Ранее, 24 января, Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, на случай если НАТО понадобится активизировать силы реагирования в Европе. На брифинге пресс-секретарь Джен Псаки сообщила, что США всегда высказывались о готовности укреплять восточный фланг НАТО и официальные лица несколько недель обсуждают вопросы безопасности европейских партнеров.
В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.
В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент России Владимир Путин 1 февраля заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.
Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как сообщили в Госдепе, Блинкен заявил о готовности США к продолжению субстантивного диалога с Россией на тему взаимных обеспокоенностей.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


39
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 22:05
CNN нашёл "предателя Европы". Русские коллеги ответили: "На кол щенка!"
02 февраля 2022, 22:05
Русский ответ немецким цензорам вышел под "мистическими цифрами"
02 февраля 2022, 22:05
Отказавшаяся от места посла Поклонская стала замглавы Росструдничества
03 февраля 2022, 00:25
Украина в НАТО не нужна: Сенатор предсказал фатальную ошибку США
03 февраля 2022, 00:25
"Утечку" в Pais с ответом США и НАТО признали в Госдепе
03 февраля 2022, 00:25
Выдержит ядерный взрыв. Как на самом деле выглядят бомбоубежища в Киеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2022, 09:05
Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских
29 января 2022, 16:00
Если грянет война: Кедми спрогнозировал боевую картину в Донбассе двумя фразами
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
01 февраля 2022, 01:10
Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал будущее страны
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.