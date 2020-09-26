Джабаров сравнил с лихорадкой планы ЕС о расширении санкции против РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 25 сентября, прокомментировал планы Евросоюза расширить список индивидуальных санкций против России из-за ситуации на Украине.

По его словам, это санкционная лихорадка, которая, как иронично отметил сенатор, очень «актуальна» на фоне так называемой второй волны коронавируса.

«В то время как наш президент призывает к открытию «зеленых коридоров», чтобы иметь возможность оказать и получить медицинскую и гуманитарную помощь, они своими санкциями все закрывают. Ну что сказать, молодцы, — цитирует его «РИА Новости». — Санкционная лихорадка охватила всех».

Ранее в этот же день источник агентства в ЕС сообщил, что Комитет постоянных представителей стран-членов союза (COREPER) планирует рассмотреть вопрос о согласовании списка новых индивидуальных ограничительных мер против России из-за Украины. Это может произойти на заседании комитета 28 сентября.

23 сентября Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права. Соответствующая нота, как отметили в ведомстве, была направлена в ЕС.

В Европейской внешнеполитической службе на следующий день подтвердили, что получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на российскую территорию.