Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымског...
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморок...
Главная / Политика

Джабаров сравнил с лихорадкой планы ЕС о расширении санкции против РФ

26 сентября 2020, 02:15  •  18 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 25 сентября, прокомментировал планы Евросоюза расширить список индивидуальных санкций против России из-за ситуации на Украине.
По его словам, это санкционная лихорадка, которая, как иронично отметил сенатор, очень «актуальна» на фоне так называемой второй волны коронавируса.
«В то время как наш президент призывает к открытию «зеленых коридоров», чтобы иметь возможность оказать и получить медицинскую и гуманитарную помощь, они своими санкциями все закрывают. Ну что сказать, молодцы, — цитирует его «РИА Новости». — Санкционная лихорадка охватила всех».
Ранее в этот же день источник агентства в ЕС сообщил, что Комитет постоянных представителей стран-членов союза (COREPER) планирует рассмотреть вопрос о согласовании списка новых индивидуальных ограничительных мер против России из-за Украины. Это может произойти на заседании комитета 28 сентября.
23 сентября Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права. Соответствующая нота, как отметили в ведомстве, была направлена в ЕС.
В Европейской внешнеполитической службе на следующий день подтвердили, что получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на российскую территорию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 22:35
"Просто вдумайтесь": Украина хочет обсудить с Россией "освобождение" Крыма от России
25 сентября 2020, 22:35
Москва обнаружила признаки постановки отравления Навального
25 сентября 2020, 22:35
Посылка с Запада? Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС
25 сентября 2020, 22:35
Поняли, что это та самая гостиница: Титов рассказал о поездке в Томск в день "отравления" Навального
25 сентября 2020, 22:35
Соловей заявил Гордону о существовании списка преемников Путина. И тут же оговорился
26 сентября 2020, 00:25
Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 22:35
"Просто вдумайтесь": Украина хочет обсудить с Россией "освобождение&qu...
25 сентября 2020, 22:35
Посылка с Запада? Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС
25 сентября 2020, 22:35
Поняли, что это та самая гостиница: Титов рассказал о поездке в Томск в день "от...
25 сентября 2020, 22:35
Соловей заявил Гордону о существовании списка преемников Путина. И тут же оговорился
26 сентября 2020, 00:25
Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
20 сентября 2020, 02:20
Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение
20 сентября 2020, 18:50
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.