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Джабаров сравнил с лихорадкой планы ЕС о расширении санкции против РФ
26 сентября 2020, 02:15 • 18 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 25 сентября, прокомментировал планы Евросоюза расширить список индивидуальных санкций против России из-за ситуации на Украине.
По его словам, это санкционная лихорадка, которая, как иронично отметил сенатор, очень «актуальна» на фоне так называемой второй волны коронавируса.
«В то время как наш президент призывает к открытию «зеленых коридоров», чтобы иметь возможность оказать и получить медицинскую и гуманитарную помощь, они своими санкциями все закрывают. Ну что сказать, молодцы, — цитирует его «РИА Новости». — Санкционная лихорадка охватила всех».
Ранее в этот же день источник агентства в ЕС сообщил, что Комитет постоянных представителей стран-членов союза (COREPER) планирует рассмотреть вопрос о согласовании списка новых индивидуальных ограничительных мер против России из-за Украины. Это может произойти на заседании комитета 28 сентября.
23 сентября Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права. Соответствующая нота, как отметили в ведомстве, была направлена в ЕС.
В Европейской внешнеполитической службе на следующий день подтвердили, что получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на российскую территорию.
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