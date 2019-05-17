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Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ

17 мая 2019, 14:39  •  62 • Политика
После заявления Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) у России появились основания направить делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я так понимаю, решение идет по чрезвычайной процедуре, без ограничения прав РФ, в этой ситуации мы говорили, что готовы работать», — цитирует его «Интерфакс».
Джабаров подчеркнул, что окончательное решение остается за российскими властями.
Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.
Отмечается, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в обычный бюджет. Министры также подчеркнули необходимость скоординированных действий для того, чтобы повысить способность организации реагировать более эффективно в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает имеющиеся стандарты, фундаментальные принципы и ценности.
Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Годом позже ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это Москва отказалась работать на таких условиях.
ПАСЕ на апрельской сессии 2019 года большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось большинство жителей. Москва не раз подчеркивала, что процедура присоединения региона прошла в строгом соответствии международным правовым нормам.

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