Джабаров прокомментировал заявление Арестовича о Минских соглашениях

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в субботу, 4 сентября, прокомментировал заявление советника делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений».

«Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий в Донбассе. Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны», — приводит RT слова Джабарова.

По словам сенатора, подобные заявления приведут к тому, что страны — гаранты соглашений, то есть Германия и Франция, просто отвернутся от Украины.

«Украина останется один на один со своими проблемами. Я надеюсь, что страны-гаранты выработают какой-то общий критерий, чтобы заставить Украину исполнять Минские соглашения», — заключил член Совфеда.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление украинских властей, подчеркнул, что Украина находится на «крючке» западных стран. Он также отметил, что «Киев фактически затягивает» реализацию соглашений.

Накануне советник главы офиса президента Украины, советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений, пишет «Газета.ру».

2 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что Вашингтон готов помочь Киеву завершить войну в Донбассе и обеспечить систему безопасности. Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что готовность Соединенных Штатов оказать военную помощь властям Украины может негативно сказаться на конфликте в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.