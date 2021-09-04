Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Главная / Политика

Джабаров прокомментировал заявление Арестовича о Минских соглашениях

04 сентября 2021, 18:05  •  155 • Политика
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в субботу, 4 сентября, прокомментировал заявление советника делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений».
«Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий в Донбассе. Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны», — приводит RT слова Джабарова.
По словам сенатора, подобные заявления приведут к тому, что страны — гаранты соглашений, то есть Германия и Франция, просто отвернутся от Украины.
«Украина останется один на один со своими проблемами. Я надеюсь, что страны-гаранты выработают какой-то общий критерий, чтобы заставить Украину исполнять Минские соглашения», — заключил член Совфеда.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление украинских властей, подчеркнул, что Украина находится на «крючке» западных стран. Он также отметил, что «Киев фактически затягивает» реализацию соглашений.
Накануне советник главы офиса президента Украины, советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений, пишет «Газета.ру».
2 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что Вашингтон готов помочь Киеву завершить войну в Донбассе и обеспечить систему безопасности. Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что готовность Соединенных Штатов оказать военную помощь властям Украины может негативно сказаться на конфликте в Донбассе.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





155
Источник
Похожие новости
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
30 августа 2021, 23:30
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибке президента Украины
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.