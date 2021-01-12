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Джабаров прокомментировал выдвижение экс-посла США в РФ на пост главы ЦРУ
12 января 2021, 03:45 • 95 • Политика
Возможное назначение бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) не обязательно связано с Россией, так как в Соединенных Штатах, в отличие от РФ, назначают политиков, а не профессионалов, заявил в понедельник, 11 января, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«В США, в отличие от нас, назначают не профессионалов, а политиков. Вероятно, [у Бернса] были какие-то связи, кто-то его пролоббировал», — цитирует его «РИА Новости».
Джабаров добавил, что в Вашингтоне главы ведомств меняются вместе со сменой администрации Белого дома.
О том, что избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ Бернса, стало известно ранее в понедельник. По словам Байдена, Бернс — это «образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене», обеспечивающий безопасность государства и граждан США.
Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. В 2011–2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Вечером 7 ноября крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили его «копилку» до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой минимум 270. Демократ заявил о своем триумфе.
Действующий президент страны Дональд Трамп объявил победителем себя. Он планировал добиваться пересмотра результатов в суде.
В ноябре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что представители российской власти, в частности, президент страны Владимир Путин, не раз выражали готовность работать с любым руководством США, которое будет избрано на основе американского законодательства.
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