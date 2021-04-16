Джабаров пообещал жесткий ответ Польше на высылку дипломатов РФ

Польша получит жесткий ответ на объявление российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщил в четверг, 15 апреля, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я думаю, что поляки получат ответ не менее жесткий. Если к ним другие страны ЕС присоединятся, и они получат <…> Польша — это верный сателлит, который подтявкивает любому американскому выступлению в этом плане», — сказал он ТАСС.

В этот же день в МИД Польши сообщили, что три российских дипломата объявлены в стране персонами нон грата. Сообщалось, что основанием для этого решения служит нарушение российскими дипломатами «условий дипломатического статуса» и то, что дипломаты «действовали во вред республике».

До этого польское министерство вызвало российского посла Сергея Андреева в МИД. По данным агентства PAP, посол был вызван в связи с введением США новых санкций против РФ и ситуацией на границе с Украиной.

Также российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Форин-офис Великобритании для обсуждения приписываемой РФ кибератаки SolarWinds. Сообщалось, что также причиной вызова стала ситуация на Украине.

Вызову в министерства дипломатов предшествовало введение санкций США в отношении России. Президент США Джо Байден подписал 15 апреля указ о введении новых антироссийских санкций.

Кроме того, стало известно о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

В свою очередь, в Службе внешней разведки (СВР) РФ назвали бредом заявления США о причастности к атаке на SolarWinds.

В МИД России заявили о том, что Москва решительно ответит на новые санкции, введенные Вашингтоном. В ведомстве добавили, что санкционный курс американской стороны не отвечает интересам народов двух государств.