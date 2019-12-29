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Джабаров оценил заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией

29 декабря 2019, 10:54  •  59 • Украина
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Россией и Украиной на переговорах в Вене не были согласованы.
 
РИА Новости
 

«Украина настолько непредсказуемый партнёр, что можно ожидать любого развития событий», — сказал он.

По мнению Джабарова, «если глава «Нафтогаза» пишет правду», то вполне возможно, что в ситуацию «вмешалась третья сила».

«А если это просто попытка показать украинскому обществу, что глава «Нафтогаза» борется в интересах Украины и пытается выгодно делать каждый шаг, оспаривая с Россией любое неудобство для Украины, тогда пусть это останется на его совести», — добавил он.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что тексты соглашений между Россией и Украиной на переговорах в Вене не были согласованы.

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