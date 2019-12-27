Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT выплату «Газпромом» украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

«У нас есть сомнения в справедливости решения Стокгольмского суда, поскольку в результативной части упоминалось тяжёлое материальное положение Украины, а в судебных спорах это не является аргументом. Тем не менее Россия — законопослушная страна. Если решение суда принято, мы будем его выполнять. Однако впредь нужно быть очень внимательными с такими партнёрами, как Украина, чтобы не допускать подобных ситуаций», — считает сенатор.

Тем не менее, по словам Джабарова, решение Стокгольмского арбитража «не добавит очков украинской стороне».

«Эти лёгкие деньги они быстро проедят, а сомнения в надёжности Украины как партнёра появятся. По последней информации, все взаимные претензии обнуляются. Надеюсь, дальше мы будем идти в правильном направлении», — сказал он.

Ранее «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

В «Нафтогазе» подтвердили получение $2,9 млрд от российской компании.