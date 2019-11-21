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Джабаров оценил слова украинского министра о «Северном потоке — 2»
21 ноября 2019, 22:39 • 39 • Украина
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского министра энергетики Алексея Оржеля о том, что Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
@nordstream2 Twitter
«Непонятно, почему на Украине хотят осуждать Данию за её решения. Всё это выглядит комично. Ради того, чтобы вернуть российский газ в свою ГТС, Киев постоянно пытается как-то саботировать другие маршруты. При этом, когда Россия предлагает Украине сохранить транспортировку, они её сразу отвергают. Думаю, что никаких последствий данное решение иметь не может, Дания не обратит на него внимания и ни один нормальный суд не станет рассматривать подобные апелляции», — считает сенатор.
Ранее в Киеве сообщили, что Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
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