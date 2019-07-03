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Джабаров обвинил Парубия в желании «погромче хлопнуть дверью»

03 июля 2019, 01:24  •  9 • Политика
Решение спикера Верховной рады Андрея Парубия отозвать приглашение представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные парламентские выборы на Украине — попытка «погромче хлопнуть дверью на прощание». Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Этой раде осталось меньше трех недель. Видимо, напоследок хочется о себе напомнить», — цитирует Джабарова ТАСС.
Сенатор отметил, что участие представителей ПАСЕ в выборах — не принципиальный момент, что присутствие наблюдателей от ОБСЕ значительно важнее.
Ранее 2 июля Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы. Анонсируя такой шаг накануне, он пояснил, что это связано с восстановлением полномочий делегации России в ПАСЕ.
На сессии 25 июня Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. Делегации нескольких стран оспорили российские полномочия, но на следующий день они были полностью восстановлены. В знак протеста ассамблею покинули украинская, грузинская, литовская, эстонская, латвийская делегации, а также некоторые депутаты Словакии и Польши.
В 2014 году Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за возвращения Крыма в состав страны. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

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