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Дзагоев пожелал Гассиеву победы в поединке с Усиком

30 июня 2018, 13:39  •  71 • Украина
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев пожелал российскому боксёру Мурату Гассиеву победы в поединке за титул абсолютного чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.
 
©Joel Plummer globallookpress.com
 

Дзагоев отметил, что бой Гассиева с Усиком станет большим событием в мировом спорте. Футболист переживал за Гассиева в предыдущих поединках Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и сказал, что пойдёт на финальный бой.

«Поддержка будет сумасшедшая! Думаю, Мурат знает, как его любят, особенно в Осетии, как сильно его поддерживают. В том, что бой будет достойный, я не сомневаюсь. Хочу пожелать Мурату победы!» — приводит слова Дзагоева «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

Поединок Гассиев — Усик пройдёт в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» 21 июля.

Ранее президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение, что на финал WBSS в Москве, в котором сойдутся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, приедет не меньше болельщиков, чем на чемпионат мира по футболу.

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