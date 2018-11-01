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Дышите глубже

01 ноября 2018, 13:54  •  97 • Карикатуры

Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза заявил в эфире телеканала NewsOne, что Украине нужна долгосрочная стратегия развития. По словам парламентария, последние 27 лет страна живет по "принципу гуппи" - лишь сегодняшним днем.

© Виталий Подвицкий

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