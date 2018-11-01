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Дышите глубже
01 ноября 2018, 13:54 • 97 • Карикатуры
Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза заявил в эфире телеканала NewsOne, что Украине нужна долгосрочная стратегия развития. По словам парламентария, последние 27 лет страна живет по "принципу гуппи" - лишь сегодняшним днем.
© Виталий Подвицкий
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