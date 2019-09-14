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Дыра в бюджете: Трамп пожаловался на многомиллиардные убытки от нелегальной миграции

14 сентября 2019, 04:24  •  69 • Политика
Президент США Дональд Трамп пожаловался на многомиллиардные убытки от нелегальной миграции. Дыру в бюджете он оценивает в 300 млрд долларов.
Нелегальная миграция обходится бюджету Соединённых Штатов в сотни миллиардов долларов. Об этом пишет "Парламентская газета".
Как пояснил президент США Дональд Трамп, речь идет о сумме в размере 300 миллиардов долларов в год. Однако Вашингтон предпринимает действия для того, чтобы ситуация стабилизировалось.
Трамп также пожаловался на то, что проблемой для американцев являются торговые сделки, которые проработаны не так тщательно, как нужно.
Ранее стало изветсно о том, что власти США разблокировали решение о предоставлении военной помощи для Украины.

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