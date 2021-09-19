Дёшево и эффективно: украинский план по ликвидации Черноморского флота оценило Sohu

Китайское издание Sohu оценило украинский план по ликвидации Черноморского флота. Киев предлагает сделать всё дёшево и эффективно, однако шансов на успех у него нет.

Китайские аналитики рассказали читателям об украинском плане ликвидировать Черноморский флот России. Лишить его стратегического преимущества можно, заминировав Чёрное море.

Авторы отметили, что морские мины в военных конфликтах использовались часто. Это дёшево и эффективно, но идея Киева выглядит странной. В первую очередь причина в том, что Россия - одна из самых мощных военных держав в мире. Она обладает гиперзвуковым и иными уникальными системами вооружения.

В публикации задаётся ключевой вопрос: неужели Украина действительно верит, что военно-морской флот России не обладает инструментами, чтобы обнаруживать и бороться с морскими минами? Непонятно также, зачем Киеву вообще ликвидировать Черноморский флот соседнего государства, ведь это наверняка станет причиной войны между странами. И у Киева в этом противостоянии нет шансов.

"Если Украина ударит по России, то ей грозит уничтожение из-за ответа Москвы", - приводит портал "ПолитРоссия" вывод, сделанный китайскими журналистами.

Дело, вероятно, не столько в действительном намерении уничтожить русские корабли в Чёрном море, сколько в желании "побряцать оружием" и привлечь внимание мира к проблемам Украины, сказано в статье. Авторы назвали глупым серьёзное отношение Киева к идее победить Черноморский флот России.