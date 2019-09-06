Дымящийся ствол США. Как оружие попадает к террористам Сирии и Йемена • 72 • Аналитика









США и современные войны на Ближнем Востоке

2011 год ознаменовал поворотный момент для целого ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. «Арабская весна» привела к дестабилизации политической обстановки и смещению существовавших не одно десятилетие режимов в Египте, Тунисе, Ливии, Йемене. В Ливии, Йемене и Сирии вспыхнули кровопролитные гражданские войны. И сейчас можно не сомневаться – если бы не Запад, то на Ближнем Востоке сохранялось бы хотя бы относительное подобие мира и стабильности. Но США и их союзники по НАТО внесли свои корректировки в ближневосточную политику. Десятки тысяч погибших, полностью разрушенная инфраструктура, сокрушительные удары по экономике – вот последствия чрезмерного внимания «цивилизованного мира» к Арабскому Востоку.



США и Западная Европа, собственно, и не скрывали своей поддержки оппозиционных сил в целом ряде арабских государств. В Ливии Запад оказал прямую вооруженную помощь ливийской оппозиции, что и позволило свергнуть Муаммара Каддафи. Циничность и безнравственность Запада наглядно продемонстрировала реакция Хиллари Клинтон на зверское убийство лидера Ливийской Джамахирии.



Но до последнего времени США пытались изображать полную непричастность к финансированию и вооружению наиболее «людоедских» радикальных группировок, действующих по всему Ближнему Востоку. Правда, иногда американцы все же «прокалываются», когда начинают рассуждать о «хороших» и «плохих» террористах. «Плохие» — это ИГИЛ, «Аль-Каида» (запрещенные в России организации), а «хорошие» — тот же «Фронт Ан-Нусра» (запрещен в России), к которому у США сейчас довольно лояльное отношение.



Конечно, в мировой прессе не раз публиковалась информация о том, как американцы во время советского военного присутствия в Афганистане поддерживали моджахедов, как американские спецслужбы взаимодействовали с тем самым Усамой бен Ладеном, которого затем США представили главным врагом человечества, но в США делали вид, что все это сотрудничество осталось в прошлом и после 11 сентября 2001 года Вашингтон стал лидером в борьбе с международным терроризмом. Кстати, и свое военное присутствие в Сирии США также объясняют борьбой с террористами.



Операция «Дымящийся ствол»

Болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой удалось узнать подробности о сверхсекретной американской операции, получившей название Smoking Gun («Дымящийся ствол»). Именно так называлась оперативная группа Сил специальных операций США, занявшаяся поставками вооружения ряду террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке. Что интересно, у операции есть и второе название – «Очевидная вина». Это так американские военные чины «прикалываются» сами над собой, прекрасно понимая преступный характер своей деятельности на Ближнем Востоке.



Операция «Дымящийся ствол» началась в 2017 году в Хорватии. Главной целью операции является переброска максимального количества оружия и боеприпасов в Сирию. Почему в качестве места проведения операции был выбран именно Балканский полуостров?



Во-первых, сыграла роль географическая близость. В Восточной Европе и Средиземноморье американские военные укрепились далеко и надолго, поэтому никого не удивляет их повышенная активность в бывшей Югославии. Балканы находятся не так далеко от Сирии. Поставлять оружие в Сирию удобно, используя как морские перевозки, так и сухопутный путь через Турцию.







В Турцию оружие и боеприпасы доставлялись на крупнейшую американскую военную базу «Инджирлик», откуда уже грузовыми автомобилями перевозились собственно в Сирию. В этих операциях, понятно, были задействованы как американские, так и турецкие силовые структуры. Если говорить о поставках в Йемен, то там вместо Турции можно сотрудничать с Саудовской Аравией и ОАЭ – другими важными партнерами США на Ближнем Востоке.



Во-вторых, что самое главное, США изначально делали ставку на закупки в Восточной Европе старого советского вооружения. Так дешевле. К тому же, многие боевики привыкли обращаться с советским оружием во время службы в сирийской, йеменской или иракской армии, на советское оружие могут быть комплектующие на военных складах в арабских странах. Именно в Восточной Европе, в странах бывшего социалистического лагеря, сконцентрированы огромные запасы советского вооружения, которые после перехода на стандарты НАТО американцы и решили задействовать в Сирии и в других странах Ближнего Востока.



В-третьих, в ряде восточноевропейских стран сейчас производятся оружие и боеприпасы, которые по официальным каналам поставляются в страны Азии и Африки. Например, в Сербии делают минометные снаряды для афганской национальной армии, создававшейся под контролем США и других стран Североатлантического альянса.





Но ведь ничто не мешает часть предназначенных на экспорт в Афганистан снарядов «высадить» в той же Сирии, чтобы они попали в руки местных террористических группировок. И такой сценарий американские военные широко используют, сотрудничая с гражданскими авиакомпаниями – как американскими, так и европейскими и даже авиакомпаниями из бывших советских республик.



Сербские бомбы попали на видео

Диляна Гайтанджиева смогла получить доказательства поставок оружия и боеприпасов не только йеменским, но и сирийским террористам. Так, Диляна демонстрирует кадры из пропагандистского ролика запрещенной в России группировки ИГИЛ, точнее – ее йеменского подразделения. На видео – 82-миллиметровые мины с маркировкой — M74 HEKV LOT 04/18. Две первые буквы отличают продукцию оружейного завода Krusik в Сербии. 04/18 – это боеприпасы 04-й серии, изготовленные в 2018 году.



Снаряды, которые демонстрировались на видео, были приобретены у сербской государственной компании Jugoimport американской компанией Alliant Techsystems – дочерней структурой Orbital ATK. Эти снаряды предназначались для доставки в Кабул – подразделениям афганских вооруженных сил. Маршруты в Афганистан из Сербии пролегают через Турцию и Азербайджан. Самолеты летят в Баку, а также на американскую военную базу «Инджирлик» на территории Турции, и далее в Кабул.







И вот что интересно: если с отправной точкой товара все понятно, то конечный покупатель постоянно меняется. Это какие-то подставные компании. Например, в истории со снарядами, предназначенными к отправке в Афганистан, сначала в качестве конечной точки отправки фигурировал адрес помещения в штате Миссури в США, принадлежащего американскому государству, но затем адрес отправки был изменен – теперь боеприпасы следовало отправить в Кабул.



Понятно, что открыто поставлять оружие в Йемен и тем более в Сирию американские структуры не могли. Для этого и использовались очень сложные схемы с подставными компаниями, многочисленными компаниями — посредниками и перевозчиками. Главной задачей американцев было настолько запутать наблюдательные структуры ООН, чтобы никто не мог установить фактов поставки вооружения в Йемен и Сирию.



В Сирию оружие переправлялось из Хорватии через Катар, причем в транзите оружия, помимо США, были задействованы структуры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Нефтяные монархии Персидского залива никогда особо и не скрывали существующих тесных связей с радикальными группировками Передней Азии и Северной Африки, в том числе и поддержки сирийских боевиков. Но саудиты саудитами, а американцы пытались соблюдать хорошую мину и делали вид, что никакого оружия в Йемен или Сирию не поставляют и поставлять не могут.



Но, к примеру, в марте 2019 года в Сирии, в городе Эль-Хула, был обнаружен подземный склад боеприпасов, которым пользовались местные террористические группировки. И в этом помещении нашли минометные снаряды, произведенные в Сербии на том самом заводе Krusik.



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Кстати, и представители сирийских властей неоднократно говорили о том, что США снабжают оружием сирийских террористов. Это подтверждает и ряд выступлений российских официальных лиц. Для маскировки США часто используют своих союзников, чтобы в случае чего показать – оружие, мол, поставляли не мы, а турки (хорваты, украинцы, поляки, румыны и так далее).



Кроме того, Диляне удалось выявить и значительную коррупционную составляющую. Высокопоставленные американские военные и сотрудничавшие с ними руководители гражданских компаний обкрадывали собственное правительство. Доказывается это разницей между суммами, которые выделяло американское руководство на оплату покупки оружия, и суммами, которые платили посредники за сами грузы.



То есть предприимчивые дельцы в погонах и без погон наживались на поставках оружия террористам и, помимо того ущерба, который их преступные действия наносили странам и народам Ближнего Востока, еще и причиняли ущерб собственной же стране, руководствуясь корыстными интересами.



Оружие из Украины в руках нигерийских боевиков

Продажей оружия террористам грешат не только американцы. Например, на Украине разрабатывался новый гранатомет УАГ-40. Помимо Вооруженных сил Украины, гранатомет планировалось поставлять за рубеж, в частности – в Нигерию.



Но недавно руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков сообщил, что украинский гранатомет УАГ-40 уже находится в руках боевиков из знаменитой террористической группировки «Боко харам». Эта группировка держит в страхе не только всю Нигерию, но и сопредельные страны Западной и Центральной Африки, регулярно совершая кровавые теракты против мирного населения.







Гранатомет УАГ-40, изготовленный на бывшем заводе «Ленинская кузница», принадлежавшем Петру Порошенко, представляет собой украинскую разработку, осуществленную в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. И, что интересно, гранатомет попал к боевикам даже раньше, чем оказался на вооружении подразделений ВСУ. Таким образом, хотя формально оружие поставляется нигерийским правительственным войскам, по факту оно может оказаться в руках террористов – вот такое вот «содействие» оказывает Украина борьбе с международным терроризмом.



Понятно, что Украине предстоит играть все более существенную роль и в поставках оружия сирийским, ливийским, йеменским боевикам. США, чтобы сохранять «чистые руки», будут стараться осуществлять поставки через своих ближайших военных союзников, а Украина, которая даже и не состоит в НАТО или ЕС, подходит на эту роль лучше всего. Расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой поставило точку в вопросе о поддержке Соединенными Штатами террористических группировок на Ближнем Востоке. Сенсационные результаты расследования свидетельствуют: Вашингтон играл ключевую роль в поставках оружия целому ряду сирийских и йеменских радикальных организаций.2011 год ознаменовал поворотный момент для целого ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. «Арабская весна» привела к дестабилизации политической обстановки и смещению существовавших не одно десятилетие режимов в Египте, Тунисе, Ливии, Йемене. В Ливии, Йемене и Сирии вспыхнули кровопролитные гражданские войны. И сейчас можно не сомневаться – если бы не Запад, то на Ближнем Востоке сохранялось бы хотя бы относительное подобие мира и стабильности. Но США и их союзники по НАТО внесли свои корректировки в ближневосточную политику. Десятки тысяч погибших, полностью разрушенная инфраструктура, сокрушительные удары по экономике – вот последствия чрезмерного внимания «цивилизованного мира» к Арабскому Востоку.США и Западная Европа, собственно, и не скрывали своей поддержки оппозиционных сил в целом ряде арабских государств. В Ливии Запад оказал прямую вооруженную помощь ливийской оппозиции, что и позволило свергнуть Муаммара Каддафи. Циничность и безнравственность Запада наглядно продемонстрировала реакция Хиллари Клинтон на зверское убийство лидера Ливийской Джамахирии.Но до последнего времени США пытались изображать полную непричастность к финансированию и вооружению наиболее «людоедских» радикальных группировок, действующих по всему Ближнему Востоку. Правда, иногда американцы все же «прокалываются», когда начинают рассуждать о «хороших» и «плохих» террористах. «Плохие» — это ИГИЛ, «Аль-Каида» (запрещенные в России организации), а «хорошие» — тот же «Фронт Ан-Нусра» (запрещен в России), к которому у США сейчас довольно лояльное отношение.Конечно, в мировой прессе не раз публиковалась информация о том, как американцы во время советского военного присутствия в Афганистане поддерживали моджахедов, как американские спецслужбы взаимодействовали с тем самым Усамой бен Ладеном, которого затем США представили главным врагом человечества, но в США делали вид, что все это сотрудничество осталось в прошлом и после 11 сентября 2001 года Вашингтон стал лидером в борьбе с международным терроризмом. Кстати, и свое военное присутствие в Сирии США также объясняют борьбой с террористами.Болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой удалось узнать подробности о сверхсекретной американской операции, получившей название Smoking Gun («Дымящийся ствол»). Именно так называлась оперативная группа Сил специальных операций США, занявшаяся поставками вооружения ряду террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке. Что интересно, у операции есть и второе название – «Очевидная вина». Это так американские военные чины «прикалываются» сами над собой, прекрасно понимая преступный характер своей деятельности на Ближнем Востоке.Операция «Дымящийся ствол» началась в 2017 году в Хорватии. Главной целью операции является переброска максимального количества оружия и боеприпасов в Сирию. Почему в качестве места проведения операции был выбран именно Балканский полуостров?Во-первых, сыграла роль географическая близость. В Восточной Европе и Средиземноморье американские военные укрепились далеко и надолго, поэтому никого не удивляет их повышенная активность в бывшей Югославии. Балканы находятся не так далеко от Сирии. Поставлять оружие в Сирию удобно, используя как морские перевозки, так и сухопутный путь через Турцию.В Турцию оружие и боеприпасы доставлялись на крупнейшую американскую военную базу «Инджирлик», откуда уже грузовыми автомобилями перевозились собственно в Сирию. В этих операциях, понятно, были задействованы как американские, так и турецкие силовые структуры. Если говорить о поставках в Йемен, то там вместо Турции можно сотрудничать с Саудовской Аравией и ОАЭ – другими важными партнерами США на Ближнем Востоке.Во-вторых, что самое главное, США изначально делали ставку на закупки в Восточной Европе старого советского вооружения. Так дешевле. К тому же, многие боевики привыкли обращаться с советским оружием во время службы в сирийской, йеменской или иракской армии, на советское оружие могут быть комплектующие на военных складах в арабских странах. Именно в Восточной Европе, в странах бывшего социалистического лагеря, сконцентрированы огромные запасы советского вооружения, которые после перехода на стандарты НАТО американцы и решили задействовать в Сирии и в других странах Ближнего Востока.В-третьих, в ряде восточноевропейских стран сейчас производятся оружие и боеприпасы, которые по официальным каналам поставляются в страны Азии и Африки. Например, в Сербии делают минометные снаряды для афганской национальной армии, создававшейся под контролем США и других стран Североатлантического альянса.Но ведь ничто не мешает часть предназначенных на экспорт в Афганистан снарядов «высадить» в той же Сирии, чтобы они попали в руки местных террористических группировок. И такой сценарий американские военные широко используют, сотрудничая с гражданскими авиакомпаниями – как американскими, так и европейскими и даже авиакомпаниями из бывших советских республик.Диляна Гайтанджиева смогла получить доказательства поставок оружия и боеприпасов не только йеменским, но и сирийским террористам. Так, Диляна демонстрирует кадры из пропагандистского ролика запрещенной в России группировки ИГИЛ, точнее – ее йеменского подразделения. На видео – 82-миллиметровые мины с маркировкой — M74 HEKV LOT 04/18. Две первые буквы отличают продукцию оружейного завода Krusik в Сербии. 04/18 – это боеприпасы 04-й серии, изготовленные в 2018 году.Снаряды, которые демонстрировались на видео, были приобретены у сербской государственной компании Jugoimport американской компанией Alliant Techsystems – дочерней структурой Orbital ATK. Эти снаряды предназначались для доставки в Кабул – подразделениям афганских вооруженных сил. Маршруты в Афганистан из Сербии пролегают через Турцию и Азербайджан. Самолеты летят в Баку, а также на американскую военную базу «Инджирлик» на территории Турции, и далее в Кабул.И вот что интересно: если с отправной точкой товара все понятно, то конечный покупатель постоянно меняется. Это какие-то подставные компании. Например, в истории со снарядами, предназначенными к отправке в Афганистан, сначала в качестве конечной точки отправки фигурировал адрес помещения в штате Миссури в США, принадлежащего американскому государству, но затем адрес отправки был изменен – теперь боеприпасы следовало отправить в Кабул.Понятно, что открыто поставлять оружие в Йемен и тем более в Сирию американские структуры не могли. Для этого и использовались очень сложные схемы с подставными компаниями, многочисленными компаниями — посредниками и перевозчиками. Главной задачей американцев было настолько запутать наблюдательные структуры ООН, чтобы никто не мог установить фактов поставки вооружения в Йемен и Сирию.В Сирию оружие переправлялось из Хорватии через Катар, причем в транзите оружия, помимо США, были задействованы структуры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Нефтяные монархии Персидского залива никогда особо и не скрывали существующих тесных связей с радикальными группировками Передней Азии и Северной Африки, в том числе и поддержки сирийских боевиков. Но саудиты саудитами, а американцы пытались соблюдать хорошую мину и делали вид, что никакого оружия в Йемен или Сирию не поставляют и поставлять не могут.Но, к примеру, в марте 2019 года в Сирии, в городе Эль-Хула, был обнаружен подземный склад боеприпасов, которым пользовались местные террористические группировки. И в этом помещении нашли минометные снаряды, произведенные в Сербии на том самом заводе Krusik.Кстати, и представители сирийских властей неоднократно говорили о том, что США снабжают оружием сирийских террористов. Это подтверждает и ряд выступлений российских официальных лиц. Для маскировки США часто используют своих союзников, чтобы в случае чего показать – оружие, мол, поставляли не мы, а турки (хорваты, украинцы, поляки, румыны и так далее).Кроме того, Диляне удалось выявить и значительную коррупционную составляющую. Высокопоставленные американские военные и сотрудничавшие с ними руководители гражданских компаний обкрадывали собственное правительство. Доказывается это разницей между суммами, которые выделяло американское руководство на оплату покупки оружия, и суммами, которые платили посредники за сами грузы.То есть предприимчивые дельцы в погонах и без погон наживались на поставках оружия террористам и, помимо того ущерба, который их преступные действия наносили странам и народам Ближнего Востока, еще и причиняли ущерб собственной же стране, руководствуясь корыстными интересами.Продажей оружия террористам грешат не только американцы. Например, на Украине разрабатывался новый гранатомет УАГ-40. Помимо Вооруженных сил Украины, гранатомет планировалось поставлять за рубеж, в частности – в Нигерию.Но недавно руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков сообщил, что украинский гранатомет УАГ-40 уже находится в руках боевиков из знаменитой террористической группировки «Боко харам». Эта группировка держит в страхе не только всю Нигерию, но и сопредельные страны Западной и Центральной Африки, регулярно совершая кровавые теракты против мирного населения.Гранатомет УАГ-40, изготовленный на бывшем заводе «Ленинская кузница», принадлежавшем Петру Порошенко, представляет собой украинскую разработку, осуществленную в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. И, что интересно, гранатомет попал к боевикам даже раньше, чем оказался на вооружении подразделений ВСУ. Таким образом, хотя формально оружие поставляется нигерийским правительственным войскам, по факту оно может оказаться в руках террористов – вот такое вот «содействие» оказывает Украина борьбе с международным терроризмом.Понятно, что Украине предстоит играть все более существенную роль и в поставках оружия сирийским, ливийским, йеменским боевикам. США, чтобы сохранять «чистые руки», будут стараться осуществлять поставки через своих ближайших военных союзников, а Украина, которая даже и не состоит в НАТО или ЕС, подходит на эту роль лучше всего. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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