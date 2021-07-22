Дым от пожаров в Якутии добрался до Аляски. CNN не смолчал: "Пожары настолько большие"

В сюжете на американском канале были показали кадры, как горит Сибирь. Отмечается, что пожары настолько масштабные, а ветер такой мощный, что дым доходит и до США.

В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. Дым разносится ветром и достигает даже Аляски. Об этом в своём сюжете сообщили репортёры CNN. Отмечается, что пожары в Якутии "настолько большие", что об этом уже знают и американцы.

Данные подтверждает, опираясь на спутниковые снимки, и Всемирная метеорологическая организация. При этом, как оказалось, подобная ситуация уже происходит не впервые: то же самое наблюдалось и в прошлом году.

В издании Anchorage Daily News отмечается, что ветры в верхних слоях атмосферы формируются таким образом, что фактически доносят дым с пожарищ.

Ранее сообщалось, что смог от горящих лесов ощущается и в сотнях населённых пунктов пяти регионов ДФО. Из-за жаркой погоды пожары продолжают охватывать всё новые лесные участки.

По данным дальневосточного Гидрометцентра, дым от пожаров в Якутии распространяется на территории Амурской области, Хабаровского края, Сахалина и достигает юго-западной части Охотского моря.