Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР разверну...
Главная / В мире

Дым от пожаров в Якутии добрался до Аляски. CNN не смолчал: "Пожары настолько большие"

22 июля 2021, 22:30  •  43 • В мире
В сюжете на американском канале были показали кадры, как горит Сибирь. Отмечается, что пожары настолько масштабные, а ветер такой мощный, что дым доходит и до США.
В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. Дым разносится ветром и достигает даже Аляски. Об этом в своём сюжете сообщили репортёры CNN. Отмечается, что пожары в Якутии "настолько большие", что об этом уже знают и американцы.
Данные подтверждает, опираясь на спутниковые снимки, и Всемирная метеорологическая организация. При этом, как оказалось, подобная ситуация уже происходит не впервые: то же самое наблюдалось и в прошлом году.
В издании Anchorage Daily News отмечается, что ветры в верхних слоях атмосферы формируются таким образом, что фактически доносят дым с пожарищ.
Ранее сообщалось, что смог от горящих лесов ощущается и в сотнях населённых пунктов пяти регионов ДФО. Из-за жаркой погоды пожары продолжают охватывать всё новые лесные участки.
По данным дальневосточного Гидрометцентра, дым от пожаров в Якутии распространяется на территории Амурской области, Хабаровского края, Сахалина и достигает юго-западной части Охотского моря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






43
Источник
Похожие новости
22 июля 2021, 04:10
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевательствами
22 июля 2021, 02:20
Африканцы массово избавляются от "колониальных" фамилий
22 июля 2021, 04:10
Дуров пообещал шпионам разочарование: о потенциальной слежке он знал
22 июля 2021, 18:50
Намеки на "оккупацию" Калининграда провалились: "Через час будет не до того"
22 июля 2021, 13:15
«Угрозы беспочвенны и бесполезны»: в России оценили сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
22 июля 2021, 02:15
«Купировать любые провокации»: как Россия укрепляет свою военную базу в Таджикистане на фоне афганского обострения
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе Р...
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вт...
22 июля 2021, 04:10
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевате...
22 июля 2021, 06:00
Зеленского сравнили с разносчиком пиццы: "Позорище и унижение"
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "С...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
18 июля 2021, 04:50
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США
20 июля 2021, 10:00
Уход США из Афганистана – часть ловушки. Известен "самый страшный сценарий"
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
16 июля 2021, 08:45
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
21 июля 2021, 21:45
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательным знаком
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.