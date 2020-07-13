Дьявольские псы. Корпус морской пехоты США • 51 • Аналитика

Рассказ об одном из инструментов, с помощью которого самая демократичная держава на этой и ближайших планетах диктует свою непреклонную волю всему мировому сообществу, мы начнем с любопытного факта. Американская морская пехота официально существует даже дольше, чем сами Соединенные Штаты. Указ о создании подразделений морпехов был подписан 10 ноября 1775 года, а свою независимость, как все мы знаем, 13 колоний провозгласили 4 июля 1776 года.





Первым противником для Корпуса морской пехоты стали войска Британской империи, пытавшиеся поставить на место заокеанских бунтарей и вернуть контроль над территориями в Северной Америке, но настоящим звездным часом для экспедиционных сил стал XX век.



С самого начала столетия морпехи не сидели без дела: одним из самых экзотичных полей битвы стало Западное полушарие, где громыхал ряд конфликтов, которые известны под названием «банановых войн». Бойцы со звездно-полосатым флагом на рукаве отстаивали интересы американского правительства, сражаясь с испанцами на Кубе, с революционерами и повстанцами в Доминикане, Мексике, Никарагуа и на Гаити. Кроме этого, в списке боевых заслуг КМП США находится подавление «восстания боксеров» в Китае.



Все эти конфликты дали морским пехотинцам бесценный опыт проведения антиповстанческих операций, который был отражен в Small Wars Manual, руководстве по ведению борьбы с партизанами и другими неприятными личностями, впервые попавшем в войска в 1935 году и изучаемом военнослужащими USMC по сей день.





Американцы сражаются с герильей в Гаити, 1919 год

Переломной для Корпуса морской пехоты, как и для многих других родов войск, стала Вторая мировая война. В сороковые годы прошедшего столетия один из самых немногочисленных видов вооруженных сил США получил собственную авиацию и вырос с двух бригад до шести дивизий. После участия в крупнейшей войне в истории человечества правительство, вопреки недовольству военных, приняло решение сократить численность КМП США, но война в Корее все расставила на свои места, и многие подразделения вновь были восстановлены. В 1962 году на базе 2-й дивизии и 2-го авиакрыла формируется II экспедиционный корпус морской пехоты. Именно с тех далеких дней “дьявольские псы” начали принимать тот вид, который они имеют сейчас. На этом закончим наш краткий исторический экскурс и вернемся в суровое настоящее.



Организация и структура

В наши дни костяком морской пехоты служат экспедиционные подразделения, которые высоколобые из Пентагона называют Marine Air-Ground Task Force, что в примерном переводе на великий и могучий звучит как «воздушно-наземные оперативные силы морской пехоты».



MAGTF представляет собой подразделение, в состав которого входят пехота, авиация и тыловые службы. Все это позволяет экспедиционным силам не тратить драгоценное время на налаживание взаимодействия и быть абсолютно самодостаточными, действуя автономно не только от частей ВВС или Армии США, но и даже от других соединений USMC. В отличие от армейских руководителей, командование КМП США не считает, что войну способна выиграть лишь одна авиация. Конечно, можно поспорить об этом, вспомнив операцию НАТО против Югославии и её итоги, но сегодня мы совсем не об этом. Основным кулаком экспедиционных сил служит пехота, а бронетехника, авиация и другие подразделения лишь оказывают поддержку, помогая достичь успеха на поле боя.



В настоящее время в КМП США существуют и находятся в готовности к активным действиям три дивизии морпехов. Еще одна дивизия находится в резерве, и её подразделения могут использоваться для усиления действующих формирований или восполнения потерь.



Самым крупным соединением воздушно-наземных оперативных сил можно смело назвать экспедиционный корпус морской пехоты. Еще его сокращенно называют MEF. Всего существует три таких корпуса. Самый внимательный читатель, наверное, уже заметил, что количество активных дивизий и корпусов совпадает. Кроме 23 тысяч штыков, в распоряжении командующего боевой группы находится авиакрыло и группа снабжения, на плечи которой ложатся задачи по разминированию, строительству, оказанию медицинской помощи и, конечно же, обеспечению своих товарищей топливом и боеприпасами.



Как вы понимаете, один экспедиционный корпус – это очень крупное соединение, ведь он составляет 1/3 полевых сил КМП. Поэтому командование развертывает MEF редко и только по большим (для американских ура-патриотов и им сочувствующих) праздникам. Последний раз экспедиционный корпус в полном составе отправлялся в зону боевых действий 17 лет назад, принимая участие во вторжении в Ирак 2003 года.



Из состава MEF, в свою очередь, формируются одна экспедиционная бригада и несколько экспедиционных отрядов морской пехоты (кроме третьего корпуса, имеющего лишь один отряд).



Бригада считается промежуточным звеном в структуре экспедиционных сил и состоит из трех полков: пехотного, авиационного и тылового обеспечения. Численность такого подразделения может достигать 15 000 человек.





Боец КМП на учениях

Самым интересным формированием в структуре Корпуса морской пехоты можно, пожалуй, назвать экспедиционный отряд, сокращенно называемый MEU. Основой формирования служат батальон морпехов, смешанная авиаэскадрилья и подразделения тылового обеспечения. Численность не превышает 2200 человек.



В распоряжении Тихоокеанского и Атлантического флотов находится по три экспедиционных отряда, которые являются участниками непрерывного цикла: на протяжении 9 месяцев морские пехотинцы отдыхают и занимаются боевой подготовкой на суше, а затем 6 месяцев несут дежурство на борту универсальных десантных кораблей.



Именно экспедиционные отряды чаще всего привлекают для операций самого разного рода: от антитеррористических рейдов до спасения американских граждан в забытых богом уголках земного шара и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Последний раз морских пехотинцев в выпусках новостей можно было увидеть совсем недавно. В самом начале 2020 года, когда мир стоял на пороге крупномасштабной войны межу Ираном и США, бойцы обеспечивали безопасность американского посольства в Багдаде.





Высадка бойцов на территории посольства США в Багдаде. Снимок с БПЛА

Но, как говорят в телемагазинах, это еще не все. Корпус морской пехоты обладает собственными подразделениями специального назначения. Это как Force recon – роты глубинной разведки, подчиняющиеся командованию экспедиционных корпусов, так и джентльмены более серьезного уровня из полка рейдеров, находящегося в распоряжении командования специальных операций КМП США.



Оснащение и вооружение

Вооружение частей Корпуса морской пехоты очень сильно отличается от используемого армейскими подразделениями. Начнем мы со взгляда на экипировку морского пехотинца, ведь даже здесь отличия настолько сильны, что не составит труда отличить “дьявольского пса” от представителей других родов войск.



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Солдат армии США и морской пехотинец. Попробуйте найти отличия

Основным камуфляжем в USMC смело можно назвать MARPAT. Это название является сокращением от Marine pattern – расцветка морской пехоты. Разработка MARPAT началась в 2000 году, а первая партия отправилась в войска в 2002 году. Первоначально существовал лишь лесной вариант камуфляжа, но после начала операции НАТО в Афганистане стало понятно, что бороться с террористами на Большом Ближнем Востоке в лесном камуфляже является не самой лучшей идеей. Это, в свою в очередь, привело к созданию Desert MARPAT – расцветки, пригодной для действий в пустынной местности.



В настоящее время подразделения морской пехоты оснащаются обеими версиями камуфляжа, что в 2005-2014 годах выгодно отличало их от частей армии США, применявших на протяжении долгого времени крайне неудачную расцветку UCP, маскировочные свойства которой были очень и очень низкие.



Кроме этого, морпехи используют шлемы ECH, разгрузочные системы FILBE и бронежилеты IMTV, которые вы не сможете увидеть на пехотинцах и десантниках.



Основной штурмовой винтовкой вплоть до 2010-х годов в КМП США была M16A4. Сейчас в руках бравых marines находятся более современные M4, но если верить заявлениям командования, то уже совсем скоро их начнут заменять на M27 — измененную под требования морских пехотинцев версию немецкой винтовки HK416.



Нелишним будет отметить то, что в подразделениях сухопутных войск M16 заменили на M4A1 еще в первой половине 2000-х.



Теперь же мы можем поговорить о более тяжелом вооружении, которого, к слову, у морских пехотинцев не так уж и много, ведь USMC считаются силами быстрого реагирования, а большое количество бронетехники снижает скорость переброски подразделений.



Бронированный кулак КМП США состоит из M1A1 Abrams — достаточно грозных боевых машин прямиком из восьмидесятых годов прошлого века. Сейчас этот танк трудно назвать современным, ведь в арсенале сухопутных коллег давно находятся M1A2, обладающие более современной электроникой и оптикой. Все «Абрамсы» морской пехоты сведены в три танковых батальона (один батальон в каждой дивизии). Судьба боевых машин сейчас достаточно туманна: командование планирует совсем отказаться от танков ради повышения мобильности экспедиционных подразделений.



Возможно, после сказанного выше может показаться, что Корпус морской пехоты использует устаревшее вооружение и серьезно отстает этой области от сухопутных войск. Это не совсем верно. Так, например, в распоряжении моторизованных разведывательных батальонов находится канадская бронемашина LAV-25, оснащенная 25-мм автоматической пушкой и двумя пулеметами калибра 7,62. Хоть LAV-25 и способен нести десант из 6 человек, руководства, выпускаемые для морпехов, подчеркивают, что основными задачами машины являются ведение разведки и участие в дозорах, а использование её в роли бронетранспортера является грубой ошибкой. В настоящее время на вооружении КМП США находится около 250 LAV-25.





LAV-25 на палубе десантного корабля. Где-то в Тихом океане

Среди всей бронетехники КМП США самой массовой все еще остается амфибия AAV-7, производство первых модификаций которой началось в далеком 1972 году. Для несения демократии и западных ценностей на бронетранспортере установлен 40-мм автоматический гранатомет mk.19 и 12,7-мм крупнокалиберный пулемет системы Браунинга, а в недрах машины могут без особых проблем разместиться 25 морпехов. AAV-7 предназначен для доставки пехоты с десантных кораблей на берег и непосредственного участия в боевых действиях, что, кстати, не всегда заканчивается успехом. Например, во время битвы при Насирии в Ираке американцы потеряли 8 таких бронетранспортеров. Сейчас в подразделениях КМП США находятся 870 AAVP-7A1, которые командование собирается заменить на более современные машины, начиная еще с прошлого десятилетия, но создать достойного преемника AAV-7 американским конструкторам удалось совсем недавно. Новые амфибии, согласно плану, должны начать поставляться в войска уже в этом году, но это уже совсем другая история.



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Амфибия AAV7A1 из 4-го полка КМП США. Кэмп-Пэндлтон, Калифорния. Июнь 2013-го года

КМП США обладает большим и разнообразным парком авиации. В небе поддержку морским пехотинцам могут как UH-1Y Venom и AH-1Z, которые являются глубоко модернизированными версиями «Хьюи» и «Кобр», применявшихся еще во вьетнамскую войну, так и конвертопланы MV-22B Osprey, которые сейчас являются самым распространенным летательным аппаратом в USMC. О последнем и пойдет речь дальше.



История машины, которую наши журналисты обязательно назвали бы «не имеющей аналогов в мире», достаточно долгая и тернистая: первый полет «Оспри» совершил в 1989 году, но испытания шли не гладко: несколько образцов потерпели крушение, а в правительстве начали считать разработку нового средства доставки десанта пустой тратой бюджетных средств. Тем не менее, в 2005 году Корпус морской пехоты начал получать первые MV-22B. Боевое крещение Osprey состоялось в 2009 году, когда они были задействованы для переброски трех сотен морпехов в ходе операции «Cobra's Anger».



Главной изюминкой этого чуда инженерной мысли принято считать то, что лопасти конвертоплана могут изменять свое положение и находиться не только в вертикальном положении, как у самолета, но и в горизонтальной плоскости, как у вертолета, что позволяет этой машине сочетать в себе преимущества двух видов летательных аппаратов.



Несмотря на огромную стоимость, низкую надежность и большое количество аварий с участием «Оспри», MV-22B полностью заменили вертолет CH-46E Sea Knight и продолжают активно использоваться Корпусом морской пехоты США.





MV-22 Osprey на учениях в Джибути. 2017-й год

Послесловие

В наши дни КМП, считающийся самым крупным экспедиционным формированием в мире, стоит на пороге больших и радикальных реформ: морских пехотинцев ждет перевооружение, изменение организационно-штатной структуры и смена акцента с борьбы против террористов на Ближнем Востоке на развитие возможностей быстрой переброски сил с острова на остров в западной части Тихого океана для сдерживания китайского флота. Что из этого выйдет, покажет время. Ну а на сегодня наш рассказ о Корпусе морской пехоты подошел к своему концу. Рассказ об одном из инструментов, с помощью которого самая демократичная держава на этой и ближайших планетах диктует свою непреклонную волю всему мировому сообществу, мы начнем с любопытного факта. Американская морская пехота официально существует даже дольше, чем сами Соединенные Штаты. Указ о создании подразделений морпехов был подписан 10 ноября 1775 года, а свою независимость, как все мы знаем, 13 колоний провозгласили 4 июля 1776 года.Первым противником для Корпуса морской пехоты стали войска Британской империи, пытавшиеся поставить на место заокеанских бунтарей и вернуть контроль над территориями в Северной Америке, но настоящим звездным часом для экспедиционных сил стал XX век.С самого начала столетия морпехи не сидели без дела: одним из самых экзотичных полей битвы стало Западное полушарие, где громыхал ряд конфликтов, которые известны под названием «банановых войн». Бойцы со звездно-полосатым флагом на рукаве отстаивали интересы американского правительства, сражаясь с испанцами на Кубе, с революционерами и повстанцами в Доминикане, Мексике, Никарагуа и на Гаити. Кроме этого, в списке боевых заслуг КМП США находится подавление «восстания боксеров» в Китае.Все эти конфликты дали морским пехотинцам бесценный опыт проведения антиповстанческих операций, который был отражен в Small Wars Manual, руководстве по ведению борьбы с партизанами и другими неприятными личностями, впервые попавшем в войска в 1935 году и изучаемом военнослужащими USMC по сей день.Переломной для Корпуса морской пехоты, как и для многих других родов войск, стала Вторая мировая война. В сороковые годы прошедшего столетия один из самых немногочисленных видов вооруженных сил США получил собственную авиацию и вырос с двух бригад до шести дивизий. После участия в крупнейшей войне в истории человечества правительство, вопреки недовольству военных, приняло решение сократить численность КМП США, но война в Корее все расставила на свои места, и многие подразделения вновь были восстановлены. В 1962 году на базе 2-й дивизии и 2-го авиакрыла формируется II экспедиционный корпус морской пехоты. Именно с тех далеких дней “дьявольские псы” начали принимать тот вид, который они имеют сейчас. На этом закончим наш краткий исторический экскурс и вернемся в суровое настоящее.В наши дни костяком морской пехоты служат экспедиционные подразделения, которые высоколобые из Пентагона называют Marine Air-Ground Task Force, что в примерном переводе на великий и могучий звучит как «воздушно-наземные оперативные силы морской пехоты».MAGTF представляет собой подразделение, в состав которого входят пехота, авиация и тыловые службы. Все это позволяет экспедиционным силам не тратить драгоценное время на налаживание взаимодействия и быть абсолютно самодостаточными, действуя автономно не только от частей ВВС или Армии США, но и даже от других соединений USMC. В отличие от армейских руководителей, командование КМП США не считает, что войну способна выиграть лишь одна авиация. Конечно, можно поспорить об этом, вспомнив операцию НАТО против Югославии и её итоги, но сегодня мы совсем не об этом. Основным кулаком экспедиционных сил служит пехота, а бронетехника, авиация и другие подразделения лишь оказывают поддержку, помогая достичь успеха на поле боя.В настоящее время в КМП США существуют и находятся в готовности к активным действиям три дивизии морпехов. Еще одна дивизия находится в резерве, и её подразделения могут использоваться для усиления действующих формирований или восполнения потерь.Самым крупным соединением воздушно-наземных оперативных сил можно смело назвать экспедиционный корпус морской пехоты. Еще его сокращенно называют MEF. Всего существует три таких корпуса. Самый внимательный читатель, наверное, уже заметил, что количество активных дивизий и корпусов совпадает. Кроме 23 тысяч штыков, в распоряжении командующего боевой группы находится авиакрыло и группа снабжения, на плечи которой ложатся задачи по разминированию, строительству, оказанию медицинской помощи и, конечно же, обеспечению своих товарищей топливом и боеприпасами.Как вы понимаете, один экспедиционный корпус – это очень крупное соединение, ведь он составляет 1/3 полевых сил КМП. Поэтому командование развертывает MEF редко и только по большим (для американских ура-патриотов и им сочувствующих) праздникам. Последний раз экспедиционный корпус в полном составе отправлялся в зону боевых действий 17 лет назад, принимая участие во вторжении в Ирак 2003 года.Из состава MEF, в свою очередь, формируются одна экспедиционная бригада и несколько экспедиционных отрядов морской пехоты (кроме третьего корпуса, имеющего лишь один отряд).Бригада считается промежуточным звеном в структуре экспедиционных сил и состоит из трех полков: пехотного, авиационного и тылового обеспечения. Численность такого подразделения может достигать 15 000 человек.Самым интересным формированием в структуре Корпуса морской пехоты можно, пожалуй, назвать экспедиционный отряд, сокращенно называемый MEU. Основой формирования служат батальон морпехов, смешанная авиаэскадрилья и подразделения тылового обеспечения. Численность не превышает 2200 человек.В распоряжении Тихоокеанского и Атлантического флотов находится по три экспедиционных отряда, которые являются участниками непрерывного цикла: на протяжении 9 месяцев морские пехотинцы отдыхают и занимаются боевой подготовкой на суше, а затем 6 месяцев несут дежурство на борту универсальных десантных кораблей.Именно экспедиционные отряды чаще всего привлекают для операций самого разного рода: от антитеррористических рейдов до спасения американских граждан в забытых богом уголках земного шара и ликвидации последствий стихийных бедствий.Последний раз морских пехотинцев в выпусках новостей можно было увидеть совсем недавно. В самом начале 2020 года, когда мир стоял на пороге крупномасштабной войны межу Ираном и США, бойцы обеспечивали безопасность американского посольства в Багдаде.Но, как говорят в телемагазинах, это еще не все. Корпус морской пехоты обладает собственными подразделениями специального назначения. Это как Force recon – роты глубинной разведки, подчиняющиеся командованию экспедиционных корпусов, так и джентльмены более серьезного уровня из полка рейдеров, находящегося в распоряжении командования специальных операций КМП США.Вооружение частей Корпуса морской пехоты очень сильно отличается от используемого армейскими подразделениями. Начнем мы со взгляда на экипировку морского пехотинца, ведь даже здесь отличия настолько сильны, что не составит труда отличить “дьявольского пса” от представителей других родов войск.Основным камуфляжем в USMC смело можно назвать MARPAT. Это название является сокращением от Marine pattern – расцветка морской пехоты. Разработка MARPAT началась в 2000 году, а первая партия отправилась в войска в 2002 году. Первоначально существовал лишь лесной вариант камуфляжа, но после начала операции НАТО в Афганистане стало понятно, что бороться с террористами на Большом Ближнем Востоке в лесном камуфляже является не самой лучшей идеей. Это, в свою в очередь, привело к созданию Desert MARPAT – расцветки, пригодной для действий в пустынной местности.В настоящее время подразделения морской пехоты оснащаются обеими версиями камуфляжа, что в 2005-2014 годах выгодно отличало их от частей армии США, применявших на протяжении долгого времени крайне неудачную расцветку UCP, маскировочные свойства которой были очень и очень низкие.Кроме этого, морпехи используют шлемы ECH, разгрузочные системы FILBE и бронежилеты IMTV, которые вы не сможете увидеть на пехотинцах и десантниках.Основной штурмовой винтовкой вплоть до 2010-х годов в КМП США была M16A4. Сейчас в руках бравых marines находятся более современные M4, но если верить заявлениям командования, то уже совсем скоро их начнут заменять на M27 — измененную под требования морских пехотинцев версию немецкой винтовки HK416.Нелишним будет отметить то, что в подразделениях сухопутных войск M16 заменили на M4A1 еще в первой половине 2000-х.Теперь же мы можем поговорить о более тяжелом вооружении, которого, к слову, у морских пехотинцев не так уж и много, ведь USMC считаются силами быстрого реагирования, а большое количество бронетехники снижает скорость переброски подразделений.Бронированный кулак КМП США состоит из M1A1 Abrams — достаточно грозных боевых машин прямиком из восьмидесятых годов прошлого века. Сейчас этот танк трудно назвать современным, ведь в арсенале сухопутных коллег давно находятся M1A2, обладающие более современной электроникой и оптикой. Все «Абрамсы» морской пехоты сведены в три танковых батальона (один батальон в каждой дивизии). Судьба боевых машин сейчас достаточно туманна: командование планирует совсем отказаться от танков ради повышения мобильности экспедиционных подразделений.Возможно, после сказанного выше может показаться, что Корпус морской пехоты использует устаревшее вооружение и серьезно отстает этой области от сухопутных войск. Это не совсем верно. Так, например, в распоряжении моторизованных разведывательных батальонов находится канадская бронемашина LAV-25, оснащенная 25-мм автоматической пушкой и двумя пулеметами калибра 7,62. Хоть LAV-25 и способен нести десант из 6 человек, руководства, выпускаемые для морпехов, подчеркивают, что основными задачами машины являются ведение разведки и участие в дозорах, а использование её в роли бронетранспортера является грубой ошибкой. В настоящее время на вооружении КМП США находится около 250 LAV-25.Среди всей бронетехники КМП США самой массовой все еще остается амфибия AAV-7, производство первых модификаций которой началось в далеком 1972 году. Для несения демократии и западных ценностей на бронетранспортере установлен 40-мм автоматический гранатомет mk.19 и 12,7-мм крупнокалиберный пулемет системы Браунинга, а в недрах машины могут без особых проблем разместиться 25 морпехов. AAV-7 предназначен для доставки пехоты с десантных кораблей на берег и непосредственного участия в боевых действиях, что, кстати, не всегда заканчивается успехом. Например, во время битвы при Насирии в Ираке американцы потеряли 8 таких бронетранспортеров. Сейчас в подразделениях КМП США находятся 870 AAVP-7A1, которые командование собирается заменить на более современные машины, начиная еще с прошлого десятилетия, но создать достойного преемника AAV-7 американским конструкторам удалось совсем недавно. Новые амфибии, согласно плану, должны начать поставляться в войска уже в этом году, но это уже совсем другая история.КМП США обладает большим и разнообразным парком авиации. В небе поддержку морским пехотинцам могут как UH-1Y Venom и AH-1Z, которые являются глубоко модернизированными версиями «Хьюи» и «Кобр», применявшихся еще во вьетнамскую войну, так и конвертопланы MV-22B Osprey, которые сейчас являются самым распространенным летательным аппаратом в USMC. О последнем и пойдет речь дальше.История машины, которую наши журналисты обязательно назвали бы «не имеющей аналогов в мире», достаточно долгая и тернистая: первый полет «Оспри» совершил в 1989 году, но испытания шли не гладко: несколько образцов потерпели крушение, а в правительстве начали считать разработку нового средства доставки десанта пустой тратой бюджетных средств. Тем не менее, в 2005 году Корпус морской пехоты начал получать первые MV-22B. Боевое крещение Osprey состоялось в 2009 году, когда они были задействованы для переброски трех сотен морпехов в ходе операции «Cobra's Anger».Главной изюминкой этого чуда инженерной мысли принято считать то, что лопасти конвертоплана могут изменять свое положение и находиться не только в вертикальном положении, как у самолета, но и в горизонтальной плоскости, как у вертолета, что позволяет этой машине сочетать в себе преимущества двух видов летательных аппаратов.Несмотря на огромную стоимость, низкую надежность и большое количество аварий с участием «Оспри», MV-22B полностью заменили вертолет CH-46E Sea Knight и продолжают активно использоваться Корпусом морской пехоты США.В наши дни КМП, считающийся самым крупным экспедиционным формированием в мире, стоит на пороге больших и радикальных реформ: морских пехотинцев ждет перевооружение, изменение организационно-штатной структуры и смена акцента с борьбы против террористов на Ближнем Востоке на развитие возможностей быстрой переброски сил с острова на остров в западной части Тихого океана для сдерживания китайского флота. Что из этого выйдет, покажет время. Ну а на сегодня наш рассказ о Корпусе морской пехоты подошел к своему концу. Евгений Родионов, https://vk.com/rodionov_2001 Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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