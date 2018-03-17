Дядя Сэм строит в Сирии своё нефтяное государство • 94 • Аналитика О «состоявшемся» распаде Сирии политологи и аналитики толкуют уже несколько лет. У распада даже образовалась своя история. Нынче распад перенесли. На 2018 год. Вероятно, в текущем году американцы наконец «застолбят» сирийскую нефть, демократизировав окрестности Дейр-эз-Зора.







Около двух лет назад распад Сирии обнаружил эксперт из России Александр Игнатенко (президент Института религии и политики). По его мнению, распад Сирии фактически состоялся. Рассказал он об этом в августе 2016 года.





«Сирия находится в состоянии, близком к распаду, — поведал эксперт на заседании экспертного клуба ВЦИОМ. — Федеративный регион Северной Сирии (курды) уже больше года назад заявил о своей автономии. У неё есть свой флаг, гимн, они готовятся принять свою конституцию, у них есть своя армия и так далее». Кроме того, правительство Асада не контролирует суннитские районы Сирии. Вдобавок «ИГ» (запрещено в РФ) представляет собой «достаточно жёсткое образование в том смысле, что его не удастся сковырнуть за месяц и за год», приводит слова учёного РИА «Новости». И у сирийской армии не хватает сил для взятия под контроль суннитских регионов. А посему «той Сирии, которая была до 2011 года, уже никогда не будет». Новая же Сирия сложится из нескольких независимых государств, в том числе курдской территории и суннитской территории.



В 2017 году о грядущем распаде Сирии сообщили во Франции.



В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную контактную группу, в которую войдут постоянные члены Совбеза ООН и страны, имеющие в Сирии влияние. Эту идею развил затем глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, который заявил, что группа разработает дорожную карту по урегулированию в Сирии, а иначе страна распадётся.



«Если мы не встанем на этот путь [деэскалации, прекращения огня, выборов и формирования конституции], — сказал он в октябре 2017 г., — существует риск распада Сирии, её разделения на три или четыре региона».



В начале 2018 года Франция развила тему распада Сирии.



Страну может ожидать распад на несколько частей, а также могут ждать этнические чистки и новая волна терроризма, предупредил в январе постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр. «Если вопрос состоит в том, тяжела ли ситуация, то да, в этом нет никаких сомнений, — цитирует его ТАСС. — Я твердо убеждён, что страна стоит на перепутье, что возможно худшее: раздробление, этнические чистки, отчаяние суннитского меньшинства, которое приведёт к новой волне терроризма, новым гуманитарным трагедиям, волнам миграции… Всё это возможно».



Эти словам прозвучали уже после того, как Владимир Путин заявил о предотвращении распада Сирии.



В ноябре 2017 года президент Путин на встрече России, Турции и Ирана заявил о предотвращении распада САР.



«Удалось предотвратить распад Сирии, появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне», — приводит слова Путина канал «Звезда».



Далее В. В. Путин сообщил о завершении масштабных боевых действий в Сирии: добиться этого, по его словам, удалось благодаря усилиям России, Турции и Ирана.



Также президент России отметил, что для урегулирования ситуации в Сирии необходимы помощь мирным жителям, разминирование территории и помощь с возвращением беженцев.



Однако гипотезы о распаде Сирии озвучиваются и по сей день.



Постпред Саудовской Аравии при Лиге арабских государств заявил в марте 2018 года, что Сирия может быть разделена. Это произойдёт потому, что в сирийском конфликте участвует слишком много сторон.



«Я полагаю, что это в конечном итоге приведёт к распаду Сирии», — высказал предположение саудовский дипломат.



А вот совсем свежее мнение. Аналитическое. Российское. «Сирия может развалиться уже в этом году», — буднично сообщает В. Мухин, обозреватель «Независимой газеты».



Известны и причины скорого развала САР на куски: это случится потому, что Соединённые Штаты «запланировали расходы на поддержку боевиков и оппозиционных органов власти в воюющей стране». Объявлен альянс против России. Каким будет удар?



У обозревателя два основных тезиса.



Первый — местное противостояние. Россия и её союзники в Сирии (Иран и отчасти Турция) не могут обеспечить территориальную целостность страны. России будут возражать группировки арабов и курдов, курируемые американской коалицией.



Второй — финансирование американцами вооружённых формирований в Сирии, воюющих против официального Дамаска.



По мнению автора, Белый дом «запланировал значительные расходы на поддержку сепаратистских территорий в Сирии и создание там не только альтернативных Дамаску органов власти, но и крупных вооружённых формирований». Пентагон обосновывает расходы на поддержку сирийской оппозиции в бюджете на 2019 финансовый год, в том числе «выплаты проверенным группам сирийской оппозиции».



О каких суммах идёт речь? На первый взгляд, небольших.



Пентагон хочет получить 80 млн. долларов — якобы для борьбы с «ИГ» и обеспечения внутренней безопасности. Но США не собираются передавать оккупированные территории, на чью безопасности будут тратиться миллионы, Башару Асаду. Вашингтон собирается вкладываться в «умеренную оппозицию», а не в Дамаск.



Документ Пентагона предлагает также к концу нынешнего бюджетного года (заканчивается 30 сентября) увеличить количество «поддерживаемых» представителей «проверенной сирийской оппозиции» с 10 тысяч до 60-65 тысяч бойцов.



А вот гуманитарных и политических акций, связанных с урегулированием ситуации, американский военный бюджет не предусмотрел.



По мнению аналитика, 80 млн. долл. — сумма относительно крупная. В Сирии низкий жизненный уровень, и американские миллионы чрезвычайно важны для противников Асада.



А что же Москва?



Оказывается, она не в состоянии повлиять на то, что происходит.



Россия адекватно оценивает ситуацию, но кардинально изменить положение дел пока не может или не хочет. Как допускает полковник Эдуард Родюков, член-корреспондент Академии военных наук, Россия поможет Асаду освободить Восточную Гуту и другие анклавы в Сирии, и затем страна перейдёт к мирной жизни. «Но это вряд ли изменит общий расклад сил, — считает эксперт. — Сирия уже де-факто разделена. И действия США направлены на то, чтобы это разделение сделать окончательным». Дамаск вместе с Москвой может увязнуть в войне, которая в результате перерастёт в глобальную. Если Дамаск и Москва совместно продолжат борьбу с арабо-курдскими формированиями, поддерживаемыми США, возникнет большой риск перерастания войны в глобальную, где «реально столкнутся военные машины США и России». Современное казачество: проблемы, прогнозы, перспективы



Раскол САР и уход Асада с политической сцены, заметим, давно является идеалом сирийской политики Вашингтона. Об «уходе Асада» толковала ещё мадам Клинтон. Что касается мистера Трампа, то и его не назовёшь пылким поклонником сирийского президента. И если бы не вмешательство в войну России, вряд ли Асад правил бы сейчас страной.



Распад Сирии — несомненный проект США. Американская военная машина методично претворяет его в жизнь. Уже сейчас американцы, которых недаром прозвали демократизаторами-нефтяниками, считают чуть ли не «своей» некоторую часть территории Сирии. Речь идёт об окрестностях Дейр-эз-Зора к западу и востоку, тех, что богаты нефтью.



Раньше там хозяйничали и приторговывали минеральным сырьём боевики «ИГ», но теперь пришли другие времена и другие хозяева. Если США закрепятся на лакомом куске территории, они уже никого не подпустят к тамошней нефти.



Об энергетической нефтяной независимости США много рассуждала ещё Хиллари Клинтон, а уж она-то толк в этих проектах знала. И вот, пожалуйста: энергетическая стратегия — в действии.



Эту стратегию американцев хорошо понимают в России.



В февральском интервью телеканалу «Euronews» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что США ведут работу на территории Сирии уже два-три года. Их цель — установить контроль над частью страны. Оливковая ветвь: настроения в турецком обществе



Глава МИД РФ считает, что стратегия США в Сирии сводится к следующему: «навеки поселиться в Сирии со своими вооружёнными силами». Зачем же? По словам Лаврова, американцы ведут дело к тому, чтобы «огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, создают там какие-то квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь, опять же, на курдов».



Нетрудно догадаться, что «кусок» как раз и есть окрестности Дейр-эз-Зора с их нефтью. Ранее этот город являлся центром нефтедобывающей промышленности Сирии.



Сам город осенью 2017 года освободили от формирований «ИГ» сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ.



Но США уже вовсю показывают в тех местах зубки. В конце февраля 2018 г. американская коалиция разбомбила несколько деревень в окрестностях Дейр-эз-Зора.



Ранее в том же феврале под Дейр-эз-Зором под авиаудар коалиции попали формирования, воюющие на стороне Асада. Иные западные СМИ писали, что там «могли погибнуть десятки граждан России».



Эти удары, конечно, только начало.



США заместят на нужных территориях своими военными силами и силами проспонсированных «повстанцев» бывшие отряды террористов-исламистов. Последует короткий период демократизации населения, после чего начнётся стремительная выкачка нефти во имя процветания Соединённых Штатов и свободы новой сирийской демократии, уважающей права американского человека.



Что до курдов, то они в хищной игре по расколу Сирии — пушечное мясо или, в лучшем случае, статисты. Может быть, у них и появится шанс создать своё государство, но лучшие куски всё равно заберут США. Транснациональный капитал не интересуется благополучием местных народов.



Разумеется, присвоение нефтяных месторождений одновременно станет началом распада Сирии. Никто ведь не станет вступать с США в войну из-за «куска территории».



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Около двух лет назад распад Сирии обнаружил эксперт из России Александр Игнатенко (президент Института религии и политики). По его мнению, распад Сирии фактически состоялся. Рассказал он об этом в августе 2016 года.«Сирия находится в состоянии, близком к распаду, — поведал эксперт на заседании экспертного клуба ВЦИОМ. — Федеративный регион Северной Сирии (курды) уже больше года назад заявил о своей автономии. У неё есть свой флаг, гимн, они готовятся принять свою конституцию, у них есть своя армия и так далее». Кроме того, правительство Асада не контролирует суннитские районы Сирии. Вдобавок «ИГ» (запрещено в РФ) представляет собой «достаточно жёсткое образование в том смысле, что его не удастся сковырнуть за месяц и за год», приводит слова учёного РИА «Новости». И у сирийской армии не хватает сил для взятия под контроль суннитских регионов. А посему «той Сирии, которая была до 2011 года, уже никогда не будет». Новая же Сирия сложится из нескольких независимых государств, в том числе курдской территории и суннитской территории.В 2017 году о грядущем распаде Сирии сообщили во Франции.В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную контактную группу, в которую войдут постоянные члены Совбеза ООН и страны, имеющие в Сирии влияние. Эту идею развил затем глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, который заявил, что группа разработает дорожную карту по урегулированию в Сирии, а иначе страна распадётся.«Если мы не встанем на этот путь [деэскалации, прекращения огня, выборов и формирования конституции], — сказал он в октябре 2017 г., — существует риск распада Сирии, её разделения на три или четыре региона».В начале 2018 года Франция развила тему распада Сирии.Страну может ожидать распад на несколько частей, а также могут ждать этнические чистки и новая волна терроризма, предупредил в январе постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр. «Если вопрос состоит в том, тяжела ли ситуация, то да, в этом нет никаких сомнений, — цитирует его ТАСС. — Я твердо убеждён, что страна стоит на перепутье, что возможно худшее: раздробление, этнические чистки, отчаяние суннитского меньшинства, которое приведёт к новой волне терроризма, новым гуманитарным трагедиям, волнам миграции… Всё это возможно».Эти словам прозвучали уже после того, как Владимир Путин заявил о предотвращении распада Сирии.В ноябре 2017 года президент Путин на встрече России, Турции и Ирана заявил о предотвращении распада САР.«Удалось предотвратить распад Сирии, появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне», — приводит слова Путина канал «Звезда».Далее В. В. Путин сообщил о завершении масштабных боевых действий в Сирии: добиться этого, по его словам, удалось благодаря усилиям России, Турции и Ирана.Также президент России отметил, что для урегулирования ситуации в Сирии необходимы помощь мирным жителям, разминирование территории и помощь с возвращением беженцев.Однако гипотезы о распаде Сирии озвучиваются и по сей день.Постпред Саудовской Аравии при Лиге арабских государств заявил в марте 2018 года, что Сирия может быть разделена. Это произойдёт потому, что в сирийском конфликте участвует слишком много сторон.«Я полагаю, что это в конечном итоге приведёт к распаду Сирии», — высказал предположение саудовский дипломат.А вот совсем свежее мнение. Аналитическое. Российское. «Сирия может развалиться уже в этом году», — буднично сообщает В. Мухин, обозреватель «Независимой газеты».Известны и причины скорого развала САР на куски: это случится потому, что Соединённые Штаты «запланировали расходы на поддержку боевиков и оппозиционных органов власти в воюющей стране».У обозревателя два основных тезиса.Первый — местное противостояние. Россия и её союзники в Сирии (Иран и отчасти Турция) не могут обеспечить территориальную целостность страны. России будут возражать группировки арабов и курдов, курируемые американской коалицией.Второй — финансирование американцами вооружённых формирований в Сирии, воюющих против официального Дамаска.По мнению автора, Белый дом «запланировал значительные расходы на поддержку сепаратистских территорий в Сирии и создание там не только альтернативных Дамаску органов власти, но и крупных вооружённых формирований». Пентагон обосновывает расходы на поддержку сирийской оппозиции в бюджете на 2019 финансовый год, в том числе «выплаты проверенным группам сирийской оппозиции».О каких суммах идёт речь? На первый взгляд, небольших.Пентагон хочет получить 80 млн. долларов — якобы для борьбы с «ИГ» и обеспечения внутренней безопасности. Но США не собираются передавать оккупированные территории, на чью безопасности будут тратиться миллионы, Башару Асаду. Вашингтон собирается вкладываться в «умеренную оппозицию», а не в Дамаск.Документ Пентагона предлагает также к концу нынешнего бюджетного года (заканчивается 30 сентября) увеличить количество «поддерживаемых» представителей «проверенной сирийской оппозиции» с 10 тысяч до 60-65 тысяч бойцов.А вот гуманитарных и политических акций, связанных с урегулированием ситуации, американский военный бюджет не предусмотрел.По мнению аналитика, 80 млн. долл. — сумма относительно крупная. В Сирии низкий жизненный уровень, и американские миллионы чрезвычайно важны для противников Асада.А что же Москва?Оказывается, она не в состоянии повлиять на то, что происходит.Россия адекватно оценивает ситуацию, но кардинально изменить положение дел пока не может или не хочет. Как допускает полковник Эдуард Родюков, член-корреспондент Академии военных наук, Россия поможет Асаду освободить Восточную Гуту и другие анклавы в Сирии, и затем страна перейдёт к мирной жизни. «Но это вряд ли изменит общий расклад сил, — считает эксперт. — Сирия уже де-факто разделена. И действия США направлены на то, чтобы это разделение сделать окончательным». Дамаск вместе с Москвой может увязнуть в войне, которая в результате перерастёт в глобальную. Если Дамаск и Москва совместно продолжат борьбу с арабо-курдскими формированиями, поддерживаемыми США, возникнет большой риск перерастания войны в глобальную, где «реально столкнутся военные машины США и России».Раскол САР и уход Асада с политической сцены, заметим, давно является идеалом сирийской политики Вашингтона. Об «уходе Асада» толковала ещё мадам Клинтон. Что касается мистера Трампа, то и его не назовёшь пылким поклонником сирийского президента. И если бы не вмешательство в войну России, вряд ли Асад правил бы сейчас страной.Распад Сирии — несомненный проект США. Американская военная машина методично претворяет его в жизнь. Уже сейчас американцы, которых недаром прозвали демократизаторами-нефтяниками, считают чуть ли не «своей» некоторую часть территории Сирии. Речь идёт об окрестностях Дейр-эз-Зора к западу и востоку, тех, что богаты нефтью.Раньше там хозяйничали и приторговывали минеральным сырьём боевики «ИГ», но теперь пришли другие времена и другие хозяева. Если США закрепятся на лакомом куске территории, они уже никого не подпустят к тамошней нефти.Об энергетической нефтяной независимости США много рассуждала ещё Хиллари Клинтон, а уж она-то толк в этих проектах знала. И вот, пожалуйста: энергетическая стратегия — в действии.Эту стратегию американцев хорошо понимают в России.В февральском интервью телеканалу «Euronews» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что США ведут работу на территории Сирии уже два-три года. Их цель — установить контроль над частью страны.Глава МИД РФ считает, что стратегия США в Сирии сводится к следующему: «навеки поселиться в Сирии со своими вооружёнными силами». Зачем же? По словам Лаврова, американцы ведут дело к тому, чтобы «огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, создают там какие-то квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь, опять же, на курдов».Нетрудно догадаться, что «кусок» как раз и есть окрестности Дейр-эз-Зора с их нефтью. Ранее этот город являлся центром нефтедобывающей промышленности Сирии.Сам город осенью 2017 года освободили от формирований «ИГ» сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ.Но США уже вовсю показывают в тех местах зубки. В конце февраля 2018 г. американская коалиция разбомбила несколько деревень в окрестностях Дейр-эз-Зора.Ранее в том же феврале под Дейр-эз-Зором под авиаудар коалиции попали формирования, воюющие на стороне Асада. Иные западные СМИ писали, что там «могли погибнуть десятки граждан России».Эти удары, конечно, только начало.США заместят на нужных территориях своими военными силами и силами проспонсированных «повстанцев» бывшие отряды террористов-исламистов. Последует короткий период демократизации населения, после чего начнётся стремительная выкачка нефти во имя процветания Соединённых Штатов и свободы новой сирийской демократии, уважающей права американского человека.Что до курдов, то они в хищной игре по расколу Сирии — пушечное мясо или, в лучшем случае, статисты. Может быть, у них и появится шанс создать своё государство, но лучшие куски всё равно заберут США. Транснациональный капитал не интересуется благополучием местных народов.Разумеется, присвоение нефтяных месторождений одновременно станет началом распада Сирии. Никто ведь не станет вступать с США в войну из-за «куска территории». Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 94 Источник Похожие новости Сирийская Голгофа: семилетний путь Как правильно разговаривать с лжецами Русские солидарны с МИД Британии: Мы тоже мечтаем увидеть посадки олигархов из России

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