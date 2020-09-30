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Дядя Байден, ты дурак? Чем запомнились американские дебаты, рассказала журналист

30 сентября 2020, 14:25  •  76 • Политика
Российская журналистка Вера Десятова рассказала своим подписчикам в Telegram, чем запомнились американские дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом. После заявлений соперника Трампа так и хочется задать ему вопрос из известного советского фильма - дядя Байден, ты дурак?
По мнению Веры Десятовой, если бы исход дебатов решался бы по тому, "кто кого больше оскорбит", то, безусловно, в этот раз победил бы Байден. В адрес вполне сдержанного и дипломатичного Трампа от оппонента летели последние слова, которые ему можно было использовать при трансляции на масштабную аудиторию.
"Клоун", "щенок Путина", "расист", "худший президент Америки" - по мнению Байдена, все эти слова относятся к Трампу.
"Да заткнись уже, парень", "Все знают, что он лжец", "Продолжай тявкать, парень!" - такие фразы летели в сторону президента", - отмечает Девятова.
Журналист отмечает, что в ответ Трамп лишь отметил, что "в Байдене нет "ничего умного", и назвал его "номером два".
"Этим и запомнились больше всего первые дебаты-2020. Ведь такие выраженьица - далеко не норма", - отметила Девятова.

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