Дядя Байден, ты дурак? Чем запомнились американские дебаты, рассказала журналист

По мнению Веры Десятовой, если бы исход дебатов решался бы по тому, "кто кого больше оскорбит", то, безусловно, в этот раз победил бы Байден. В адрес вполне сдержанного и дипломатичного Трампа от оппонента летели последние слова, которые ему можно было использовать при трансляции на масштабную аудиторию.

"Клоун", "щенок Путина", "расист", "худший президент Америки" - по мнению Байдена, все эти слова относятся к Трампу.

"Да заткнись уже, парень", "Все знают, что он лжец", "Продолжай тявкать, парень!" - такие фразы летели в сторону президента", - отмечает Девятова.

Журналист отмечает, что в ответ Трамп лишь отметил, что "в Байдене нет "ничего умного", и назвал его "номером два".

"Этим и запомнились больше всего первые дебаты-2020. Ведь такие выраженьица - далеко не норма", - отметила Девятова.