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DW всё-таки поедет в Москву? Немецкие СМИ поймали на фейке

05 февраля 2022, 22:25  •  222 • Политика
Немецкие СМИ поймали на фейке. В правительстве Германии опровергли информацию о том, что журналисты DW не поедут в Москву.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что информация, которую распространила газета Tagesspiegel, - неверная. Издание ранее сообщило, что журналисты Deutsche Welle не попали в пул, сопровождающий канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву.
Чтобы предотвратить любые недоразумения: DW приглашена на поездку канцлера Германии в Москву,
- пишет он в Twitter.
Ранее Россия потребовала от DW закрыть свой офис в Москве и заявила, что больше не предоставить аккредитацию журналистам данного издания. Это стало реакцией на решение немецкого регулятора запретить вещание телеканала русского телеканала на немецком языке RT DE.
МИД России также сформировал список всех, кто имеет непосредственное отношение к запрету вещания RT DE. Всем лицам, включенным в список, будет воспрещен въезд на территорию страны.

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