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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

16 сентября 2019, 21:24  •  65 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где проводит двустороннюю встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Также российский лидер в понедельник, 16 сентября, примет участие в трехстороннем саммите по Сирии и встретится с лидером Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
Встреча проходит в закрытом для прессы формате. По словам официального представителя Кремля, сначала главы государств побеседуют в формате тет-а-тет, а при необходимости к ним присоединятся члены делегаций двух стран, передает ТАСС.
В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель главы государства по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
Трехсторонняя встреча пройдет в формате ланча. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуацию на северо-востоке Сирии, уточняет телеканал «Звезда».
После этого состоится пресс-конференция глав России, Турции и Ирана.
Ушаков рассказал ранее, что Москва рассчитывает, что саммит в Анкаре откроет двери для проведения встречи в Стамбуле с участием Москвы, Анкары, Берлина и Парижа.
Ранее в этот же день сообщалось, что российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет из аэропорта Жуковский в Стамбул. Лайнер прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест».

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