|
Двусторонние отношения, работа дипмиссий и совпадающие интересы: что Лавров и Блинкен обсудили на встрече в Рейкьявике
20 мая 2021, 10:45 • 105 • В мире
В ночь на 20 мая в столице Исландии прошла встреча российской и американской делегаций во главе с Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном. Беседа глав внешнеполитических ведомств продлилась около двух часов. По словам Лаврова, состоявшийся разговор «был очень полезным», а диалог прошёл в конструктивном ключе. Он добавил, что дальнейшие действия по налаживанию отношений между странами должны определить Владимир Путин и Джо Байден. Глава российского МИД подчеркнул, что обеим странам предстоит непростая задача по «разгребанию завалов», однако у команды Блинкена, как и у Москвы, есть нацеленность на то, чтобы это сделать.
РИА Новости © Пресс-служба МИД РФ
В ночь на 20 мая в Рейкьявике состоялась первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главы внешнеполитических ведомств прибыли в столицу Исландии для участия в заседании Арктического совета, в котором Россия будет председательствовать в 2021—2023 гг.
Перед началом переговоров Лавров отметил, что несмотря на серьёзные расхождения Москвы и Вашингтона в оценках международной ситуации и в подходах к решению глобальных проблем, Россия готова обсуждать «все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами «на столе» и на взаимоуважительной основе».
«Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности. Ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой. Вы всегда можете полагаться на нашу взаимность в этих усилиях», — добавил министр, обращаясь к своему американскому коллеге.
Он также указал на решимость Москвы по налаживанию нормальных условий работы дипломатов обеих стран: «Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединённых Штатов в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США».
В свою очередь, Блинкен повторил тезис о стремлении Вашингтона «к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией». Он также заявил, что действия администрации Джо Байдена в отношении России были нацелены на защиту национальных интересов, а не дальнейшую эскалацию напряжённости в отношениях.
«Не секрет, что между нами имеются разногласия. И когда дело касается этих разногласий, то, как заявил президенту Путину президент Байден, мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнёров, наших союзников. И президент Байден продемонстрировал это словом и делом. Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы», — пояснил госсекретарь.
При этом он заметил, что интересы Москвы и Вашингтона пересекаются и частично совпадают во многих сферах, включая борьбу с пандемией COVID-19, изменение климата, урегулирование вопросов, связанных с ядерными программами Ирана и Северной Кореи, а также ситуации в Афганистане.
«Мы считаем, что если лидеры России и Соединённых Штатов смогут работать вместе, наши народы, мир станет более безопасным и защищённым местом. И именно к этому мы стремимся», — заявил Блинкен.
«Завалов» очень много. Разгребать их непросто»
Встреча министров продолжалась порядка двух часов. Как заметил Лавров по её итогам, делегации двух стран «проговорили больше, чем планировали».
Говоря о теме взаимных дипломатических «присутствий» двух стран, Лавров подчеркнул, что «порочный круг ударов» в этом направлении начал ещё 44-й президент США Барак Обама в конце своего срока правления. При этом администрация Дональда Трампа не только не пересмотрела шаги его предшественника, но и приняла новые «антироссийские и антидипломатические решения», на которые Москва была вынуждена отвечать, констатировал министр.
«Эта цепная реакция никого не устраивает. Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности — это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав», — пояснил глава МИД.
По словам Лаврова, стороны договорились продолжать совместные действия по множеству вопросов, в числе которых ядерная проблема Корейского полуострова, восстановление СВПД по иранской ядерной программе, а также ситуация в Афганистане.
«Считаю, что это был очень полезный разговор. Будем докладывать нашим президентам. Встреча состоялась по итогам телефонной беседы Владимира Путина и Джо Байдена в апреле сего года. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», — добавил министр.
Журналисты также поинтересовались у главы внешнеполитического ведомства, «дала ли Россия добро» на проведение саммита глав государств, на что Лавров ответил: «Мы же не таможня, чтобы давать добро».
В свою очередь, Блинкен сообщил в своём Twitter, что встретился с Лавровым «для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой». «Также я подтвердил нашу решимость в ответ на российские действия против Украины, РСЕ/РС* и Алексея Навального», — написал он.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по-своему описал цель и направленности беседы Блинкена с Лавровым.
«Госсекретарь Блинкен встретился с российским министром иностранных дел Лавровым и говорил о нашем стремлении к потенциальному сотрудничестве в Арктике, а также в других сферах, несмотря на то что мы продолжаем привлекать Москву к ответу за действия, которые наносят вред нам или нашим союзникам», — сообщил он в Twitter.
В пресс-релизе Госдепа также отмечается, что Блинкен призвал Москву освободить двух американских граждан — Пола Уилана, осуждённого на 16 лет колонии строгого режима за шпионаж, и Тревора Рида, приговорённого к девяти годам лишения свободы за драку с полицейскими.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 мая 2021, 20:05
|
14 мая 2021, 02:40
|
17 мая 2021, 10:25
|
19 мая 2021, 10:05
|
13 мая 2021, 17:30
|
16 мая 2021, 00:30
|
15 мая 2021, 20:50