Двусторонние отношения и европейская повестка: какие темы обсудят Путин и президент Финляндии на встрече в Хельсинки

21 августа Владимир Путин проведёт переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё. В преддверии визита президент Финляндии заявил, что одной из центральных тем встречи станут «тенденции в мире и геополитике», а также ситуация на Украине. Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что лидеры могут обсудить отношения обеих стран в контексте общеевропейской повестки, а также ряд двусторонних вопросов. С точки зрения экспертов, в числе других направлений дискуссии могут оказаться безопасность в Балтийском регионе, арктическое партнёрство Москвы и Хельсинки, торговые и энергетические вопросы. По мнению политологов, России и Финляндии удаётся поддерживать стабильно хорошие отношения, несмотря на санкционный режим между РФ и странами Запада.

В Хельсинки 21 августа пройдёт встреча президентов России и Финляндии.

На пресс-конференции во вторник финский лидер Саули Ниинистё заявил, что в ходе предстоящих переговоров с Владимиром Путиным планируется обсудить главным образом геополитическую ситуацию и украинскую проблематику.

«Важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель — обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал президент Финляндии.

Вместе с тем он подчеркнул, что острых вопросов в отношениях двух стран нет.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что среди тем предстоящего диалога Путина и Ниинистё значатся отношения России и Евросоюза в свете председательства Финляндии в Совете ЕС. Отмечалось также, что оба лидера намереваются обсудить вопросы сотрудничества двух стран, международной и региональной повестки.

Для Владимира Путина этот визит в Финляндию в качестве главы государства будет девятым по счёту. За всю историю российско-финляндских отношений это государство также посещали президенты Борис Ельцин (в июле 1992 года и в марте 1997 года) и Дмитрий Медведев (в апреле 2009 года и в июле 2010 года). Таким образом, с 1991 года российские лидеры осуществляли поездки в Финляндию в общей сложности 12 раз.

«Реальные инвестиции»

Россию и Финляндию объединяют прочные экономические, политические и культурные связи, отмечают эксперты. До введения взаимных санкций между Москвой и ЕС Россия была ключевым торговым партнёром Финляндии: по итогам 2013 года товарооборот между странами составил $18 млрд.

На фоне санкционного противостояния и охлаждения отношений между Россией и Западом торговля между государствами замедлилась. В 2014 году этот показатель составил $16,1 млрд, а по итогам 2015 года — лишь $9,7 млрд. Однако с 2019 года государствам удалось переломить тенденцию спада в торговле: по итогам прошлого года её объёмы достигли $14,7 млрд, увеличившись на 19,6% по сравнению с 2017-м.

Грузовики на российско-финской границе

AFP

© MIKKO STIG / Lehtikuva

Как отметил ранее посол Финляндии в РФ Микко Хаутала, в пересчёте на душу населения Хельсинки является наиболее крупным инвестором в российскую экономику. На сегодняшний день инвестиции в Россию со стороны этого государства составляют порядка $14 млрд.

«Конечно, есть страны, где в статистике указаны очень большие цифры, но здесь надо ставить вопрос о том, насколько эти инвестиции являются реальными. А мы говорим о производстве, реальных инвестициях. Мы очень серьёзно работаем на российском рынке, инвестируем, а не только торгуем», — заявил дипломат.

Эксперты согласны с такими оценками. Как пояснил в комментарии RT завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, у стран сложилисьвзаимозависимые экономические связи.

«По конкретному наполнению товарооборота есть определённая асимметрия: мы им поставляем сырьё, энергетические продукты, а финны нам — промышленные товары. Единственное, что могло бы сегодня беспокоить финскую сторону, так это возможность повышения экспортных пошлин на поставки российской древесины. Однако возможные ужесточения вряд ли коснутся торговли с Финляндией», — отметил эксперт.

Ещё одно перспективное направление финско-российских отношений — туризм. Ранее жители российского Северо-Запада активно пользовались упрощённым визовым режимом для частых поездок в эту страну. По данным статистического ведомства Финляндии на март текущего года, россияне оставались лидерами по количеству дней, проведённых в финских гостиницах: только за январь граждане РФ ночевали в отелях Финляндии 146 тыс. раз. На втором месте оказались британцы — они останавливались в гостиницах этой страны 64,5 тыс. раз за аналогичный период.

Отметим, что несколько лет назад даже шла дискуссия о возможной отмене визового режима — с такой инициативой выступили в 2016 году власти финского города Котка, а также местные железнодорожники.

Однако на практике власти Финляндии предпочли отменить действовавший на протяжении многих лет упрощённый порядок получения виз для россиян. Новые правила вступают в силу с сентября текущего года. Уточняется, что теперь для получения визы гражданам России придётся предоставлять консульским работникам все подтверждающие документы о поездке, как и в других странах Шенгенской зоны.

При этом, как отметил заместитель директора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов, решение финской стороны по визам нельзя назвать неожиданным.

«На Хельсинки оказывалось постоянное давление, потому что в ЕС всегда считают, что финны допускают слишком большие послабления в отношении РФ. Финляндия всегда от этого страдала, потому что формально от неё требуют соблюдения общих европейских подходов, но в реальности отношения Хельсинки и Москвы строятся иначе, чем, например, отношения России и Польши или Прибалтики», — пояснил Кузнецов в беседе с RT.

«Боятся случайных инцидентов»

Помимо ключевых вопросов двусторонней повестки, лидеры могут обсудить проблему обеспечения безопасности при полётах военной авиации над Балтикой. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Наверняка будет затронута безопасность в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полётов авиации над Балтикой, в частности использования транспондеров в военной авиации», — заявил Ушаков.

Истребитель НАТО F-18 над Балтийским морем

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Напомним, на фоне деградации отношений Россией и НАТО, начавшейся после событий 2014 года на Украине, участились инциденты между самолётами ВКС России и военной авиацией стран — участниц альянса, которые нарастили свою разведывательную активность у российских рубежей. Только за прошлый год близ границ РФ были обнаружены и сопровождены силами радиотехнических войск ВКС России порядка трёх тысяч иностранных военных самолётов. Такую статистику в декабре 2018 года представил начальник войск генерал-майор Андрей Кобан в интервью изданию «Красная звезда». Значительная доля этих случаев пришлась именно на Балтийский регион, отмечают эксперты.

Напомним, Финляндия является одной из немногих стран ЕС, не входящих в НАТО, хотя руководство альянса неоднократно предлагало финскому руководству присоединиться к военному блоку.

При этом Хельсинки беспокоит как общая враждебность в отношениях Запада и России, так и рост напряжённости в непосредственной близости от финских границ, отмечают эксперты.

В 2017 году министерства обороны России и Финляндии даже организовали прямую линию связи для укрепления доверия и «повышения транспарентности военной активности» в регионе Балтийского моря.

«Финляндия — страна нейтральная. Их беспокоит, как и всех остальных, рост напряжённости на Балтике. Боятся не осознанных провокаций, а случайных инцидентов, когда кто-то куда-то выстрелит, случайно столкнётся. А Балтика — очень интенсивный в плане транспортного потока регион: самолёты, суда. Всё это вызывает обеспокоенность», — пояснил Алексей Кузнецов.

Арктическое партнёрство

Арктика может стать ещё одной важной темой во время переговоров Владимира Путина и Саули Ниинистё. Об этом ранее сообщил Юрий Ушаков. Как напомнил помощник президента, Финляндия в 2017—2019 годах председательствует в Арктическом совете. В эту организацию входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Россия.

Арктическое сотрудничество Москвы и Хельсинки насчитывает не одно десятилетие. Ещё в 1980-х годах именно на финских верфях были построены корпусы для ледоколов с ядерной установкой «Таймыр» и «Вайгач». В 2010 году финская компания Aker Arctic предоставила свои технологии для строительства арктических танкеров «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров». В будущем Хельсинки рассчитывает нарастить своё технологическое участие в освоении арктических просторов, и сотрудничество с Россией, располагающей обширными арктическими территориями, представляет для государства большой интерес, отмечают эксперты.

globallookpress.com

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По словам Константина Воронова, в сфере арктического партнёрства у Москвы и Хельсинки есть потенциал для расширения контактов и новых заказов со стороны России на поставку ледоколов и оборудования для них.

«Но каких-то суперконтрактов, скорее всего, не будет, потому что у нас сейчас не загружена собственная промышленность, свой судостроительный сектор», — пояснил эксперт.

Следует отметить, что российская активность в Арктике не устраивает многие страны Запада — в первую очередь недовольство проявляют США и Великобритания. Однако в Хельсинки сдержанно относятся к разговорам о «российской угрозе» в Арктике, так как не собираются делить «арктический пирог», считает Константин Воронов.

Стоит отметить, что во вторник Саули Ниинистё, выступая в Хельсинки на съезде глав финских дипмиссий, высказался за проведение Арктического саммита — межправительственного форума с участием стран, входящих в Арктический совет.

«Хотя пока созвать саммит не удалось из-за напряжённых отношений крупных стран, необходимость его проведения никуда не исчезла», — сказал финский президент.

Кроме того, эксперты отмечают, что Ниинистё и Путин могут обратиться к теме энергетического сотрудничества. В первую очередь речь идёт о «Северном потоке — 2». Напомним, Финляндия присоединилась к этому проекту, а в конце прошлого года началась прокладка трубопровода в исключительной экономической зоне страны.

Подводя итог, эксперты прогнозируют, что одной из основных тем переговоров станет общий контекст отношений России и ЕС, стран Запада.

«Что касается украинской тематики, то её будут обсуждать особенно глубоко, поскольку Финляндия и некоторые другие страны считают, что Россия могла бы в этом вопросе делать больше, хотя наша позиция несколько иная. Второй вопрос — «Северный поток — 2». Финны в целом выступают за его строительство. У нас с Финляндией очень хорошие отношения, но очевидно, что лидеры затронут не только сугубо российско-финскую повестку», — подытожил Алексей Кузнецов.