Двусмысленный "знак" на встрече Путина и Си Цзиньпина расшифровали в Кремле

Глава службы протокола президента России дал объяснение одному моменту встречи Путина и Си Цзиньпина, на который обратил внимание весь мир. А именно тому, что китайский лидер не подал руки русскому коллеге.

Глава КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин не пожали друг другу руки исключительно из противоэпидемиологических соображений, и это было обговорено заранее. Об этом рассказал руководитель протокола президента России Владислав Китаев в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным Китаев опроверг утверждение собеседника, что Путин всегда обменивается со своими визави рукопожатиями. В частности, во время визита в Россию Ангелы Меркель также было решено обойтись без тактильного контакта - вместо этого канцлеру ФРГ Путин преподнёс букет цветов.

"Так и здесь наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это", - уточнил собеседник журналиста. Китаев подчеркнул, что и Цзиньпин, и Путин знали заранее, что рукопожатие нежелательно.

Никакой политической подоплёки, отметил глава протокола президента, в этом нет, это было сделано исключительно из предосторожности в условиях пандемии коронавируса.