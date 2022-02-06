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Двусмысленный "знак" на встрече Путина и Си Цзиньпина расшифровали в Кремле
06 февраля 2022, 15:55 • 43 • Политика
Глава службы протокола президента России дал объяснение одному моменту встречи Путина и Си Цзиньпина, на который обратил внимание весь мир. А именно тому, что китайский лидер не подал руки русскому коллеге.
Глава КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин не пожали друг другу руки исключительно из противоэпидемиологических соображений, и это было обговорено заранее. Об этом рассказал руководитель протокола президента России Владислав Китаев в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным Китаев опроверг утверждение собеседника, что Путин всегда обменивается со своими визави рукопожатиями. В частности, во время визита в Россию Ангелы Меркель также было решено обойтись без тактильного контакта - вместо этого канцлеру ФРГ Путин преподнёс букет цветов.
"Так и здесь наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это", - уточнил собеседник журналиста. Китаев подчеркнул, что и Цзиньпин, и Путин знали заранее, что рукопожатие нежелательно.
Никакой политической подоплёки, отметил глава протокола президента, в этом нет, это было сделано исключительно из предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
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